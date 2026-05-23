Um espaço pensado para diversão e lazer das crianças acabou se transformando em cenário de revolta e indignação em Araçatuba. A Prefeitura identificou atos de vandalismo no playground da Praça Mário Turrini, no bairro Claudionor Cinti, poucos dias após a conclusão da revitalização do local.
Vídeos gravados na praça mostram brinquedos danificados, estruturas comprometidas e peças soltas no parquinho infantil. As imagens revelam avarias na cobertura e em partes da estrutura de madeira dos equipamentos, gerando preocupação quanto à segurança das crianças que frequentam o espaço.
Em outra gravação, servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos aparecem realizando uma vistoria técnica no local e constatando os estragos provocados pela ação dos vândalos.
Segundo o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Constantino Vourlis, os brinquedos haviam sido instalados recentemente após investimentos da Prefeitura em melhorias para a praça. O custo da revitalização foi de aproximadamente R$ 4 mil, incluindo materiais e mão de obra.
De acordo com o secretário, além do prejuízo financeiro, a depredação compromete diretamente o uso do espaço pelas famílias e crianças do bairro, que aguardavam pela entrega da área revitalizada.
A administração municipal informou que os reparos deverão ser realizados nos próximos dias para garantir novamente a segurança e o funcionamento adequado do playground.
A Prefeitura também reforçou o apelo para que a população ajude na preservação dos espaços públicos.
Segundo a administração, atos de vandalismo não atingem apenas estruturas físicas, mas prejudicam toda a comunidade, já que recursos que poderiam ser destinados a novas obras e melhorias acabam sendo usados para reparar danos provocados pela destruição.
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