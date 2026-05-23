Um espaço pensado para diversão e lazer das crianças acabou se transformando em cenário de revolta e indignação em Araçatuba. A Prefeitura identificou atos de vandalismo no playground da Praça Mário Turrini, no bairro Claudionor Cinti, poucos dias após a conclusão da revitalização do local.

Vídeos gravados na praça mostram brinquedos danificados, estruturas comprometidas e peças soltas no parquinho infantil. As imagens revelam avarias na cobertura e em partes da estrutura de madeira dos equipamentos, gerando preocupação quanto à segurança das crianças que frequentam o espaço.

Em outra gravação, servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos aparecem realizando uma vistoria técnica no local e constatando os estragos provocados pela ação dos vândalos.