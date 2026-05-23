O frio da manhã desta sexta-feira (22) não foi capaz de diminuir a energia das crianças que tomaram conta do Estádio Municipal Adhemar de Barros, em Araçatuba. Enquanto o vento soprava forte no campo, meninos e meninas corriam entre pipas coloridas, brincadeiras, tintas e gargalhadas, mostrando que a infância tem uma capacidade única de transformar qualquer espaço em território de alegria.

Foi nesse clima de descontração e liberdade que a Prefeitura de Araçatuba abriu oficialmente a Semana Municipal do Brincar 2026, promovida pela Secretaria Municipal de Educação. Cerca de 250 crianças da rede municipal participaram da programação especial, que celebrou o brincar como ferramenta de aprendizado, convivência e desenvolvimento humano.

Ao longo da manhã, o estádio se transformou em um grande parque de experiências. Teve soltura de pipas, pintura facial, atividades esportivas, circuito educativo de trânsito, pintura livre e brincadeiras tradicionais que atravessam gerações.