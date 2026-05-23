O frio da manhã desta sexta-feira (22) não foi capaz de diminuir a energia das crianças que tomaram conta do Estádio Municipal Adhemar de Barros, em Araçatuba. Enquanto o vento soprava forte no campo, meninos e meninas corriam entre pipas coloridas, brincadeiras, tintas e gargalhadas, mostrando que a infância tem uma capacidade única de transformar qualquer espaço em território de alegria.
Foi nesse clima de descontração e liberdade que a Prefeitura de Araçatuba abriu oficialmente a Semana Municipal do Brincar 2026, promovida pela Secretaria Municipal de Educação. Cerca de 250 crianças da rede municipal participaram da programação especial, que celebrou o brincar como ferramenta de aprendizado, convivência e desenvolvimento humano.
Ao longo da manhã, o estádio se transformou em um grande parque de experiências. Teve soltura de pipas, pintura facial, atividades esportivas, circuito educativo de trânsito, pintura livre e brincadeiras tradicionais que atravessam gerações.
Sem cobranças, competições ou celulares nas mãos, o espaço foi dominado por algo cada vez mais raro na rotina moderna: crianças vivendo plenamente a infância.
O tema deste ano, “A Potência dos Encontros”, ganhou vida em cada detalhe da programação. Nas amizades que surgiam espontaneamente, nas crianças que dividiam pincéis, ensinavam a empinar pipas ou simplesmente corriam juntas pelo gramado.
Em meio a uma realidade marcada pelo excesso de telas e pela rotina acelerada, o brincar coletivo se tornou símbolo de conexão, criatividade e acolhimento.
A secretária municipal de Educação, Ana Paula Braga, destacou a importância de iniciativas que valorizam o desenvolvimento emocional e social das crianças.
“A infância precisa de espaço para imaginar, experimentar e conviver. O brincar fortalece vínculos, estimula a criatividade e contribui diretamente para a formação das crianças”, afirmou.
A presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Social, Priscila Lopes Zanatta, também acompanhou a abertura do evento e ressaltou o impacto afetivo das experiências proporcionadas.
“É emocionante ver as crianças ocupando os espaços públicos com tanta alegria. São momentos simples, mas que criam memórias afetivas e fortalecem a convivência”, disse.
A programação da Semana Municipal do Brincar segue até o dia 29 de maio nas escolas municipais de Araçatuba, envolvendo alunos desde o berçário até o 5º ano do ensino fundamental. Estão previstas atividades como rodas cantadas, contação de histórias, brincadeiras indígenas e africanas, jogos cooperativos, circuitos sensoriais e oficinas artísticas.
O encerramento está marcado para o dia 28 de maio, no Céu das Artes, das 7h30 às 9h30.
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