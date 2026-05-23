A Praça Getúlio Vargas, no coração de Araçatuba, será tomada por cores, música, brincadeiras e atrações circenses neste domingo (24), durante mais uma edição do projeto “Sesc na Praça”. A programação gratuita acontece das 16h às 20h e promete reunir famílias inteiras em uma tarde de lazer, esporte e cultura ao ar livre.
Promovido pelo Sesc Birigui, com apoio da Prefeitura de Araçatuba e do Sincomércio, o evento busca transformar espaços públicos em ambientes de convivência, integração e entretenimento para a população.
A programação contará com diversas atividades recreativas e esportivas voltadas para todas as idades. Entre as atrações, estarão disponíveis miniesportes, badminton e jogos de tabuleiro com desafios estratégicos, todos acompanhados por monitores especializados.
Outro destaque será a atividade “Elos em Movimento”, que levará ao público experiências interativas voltadas ao público infantojuvenil.
A proposta integra o programa Espaço de Brincar, iniciativa que reforça ações ligadas ao desenvolvimento infantil por meio da cultura, do movimento e da convivência.
Mas uma das atrações mais aguardadas da tarde promete arrancar gargalhadas do público. A Cia. MB Circo sobe ao palco com o espetáculo “Riso Show”, reunindo humor, música e números circenses em uma apresentação cheia de interação. Os personagens Tico e Polenta entram em cena ao lado do maestro Garcinha utilizando instrumentos produzidos com materiais recicláveis, em um show que mistura malabarismo, equilibrismo e muita comicidade.
Além do espetáculo, a companhia também promoverá a oficina “Artes Circenses”, convidando crianças e adultos para uma experiência prática no universo do circo, com técnicas de equilíbrio, malabares e acrobacias.
Com entrada gratuita, o evento deve movimentar a região central da cidade e oferecer uma alternativa de lazer cultural acessível para toda a comunidade.
SERVIÇO
Praça Getúlio Vargas — Araçatuba
Domingo, 24 de maio
Das 16h às 20h
Entrada gratuita
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.