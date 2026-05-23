A Praça Getúlio Vargas, no coração de Araçatuba, será tomada por cores, música, brincadeiras e atrações circenses neste domingo (24), durante mais uma edição do projeto “Sesc na Praça”. A programação gratuita acontece das 16h às 20h e promete reunir famílias inteiras em uma tarde de lazer, esporte e cultura ao ar livre.

Promovido pelo Sesc Birigui, com apoio da Prefeitura de Araçatuba e do Sincomércio, o evento busca transformar espaços públicos em ambientes de convivência, integração e entretenimento para a população.

A programação contará com diversas atividades recreativas e esportivas voltadas para todas as idades. Entre as atrações, estarão disponíveis miniesportes, badminton e jogos de tabuleiro com desafios estratégicos, todos acompanhados por monitores especializados.