Uma cena de extrema crueldade contra animal mobilizou equipes da Polícia Ambiental na zona rural de Araçatuba nesta quinta-feira (22). Durante atendimento a uma denúncia de maus-tratos, os policiais localizaram um bovino em situação crítica de saúde sendo transportado dentro de um reboque em condições degradantes.
Segundo informações da ocorrência, o animal apresentava estado caquético — caracterizado por extrema magreza e debilidade física — além de infestação severa de ectoparasitas. O bovino sequer conseguia permanecer em pé devido ao avançado estado de sofrimento.
Diante da gravidade da situação, equipes da Defesa Agropecuária foram acionadas para prestar apoio técnico no local. Após avaliação veterinária, um laudo confirmou oficialmente a prática de maus-tratos contra o animal.
Com base nas irregularidades constatadas, a Polícia Ambiental aplicou ao responsável um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 6 mil, fundamentado no artigo 29 da Resolução SIMA 05/2021.
Ainda conforme o laudo veterinário, o estado clínico do bovino era irreversível. Por recomendação médica, o animal foi apreendido e submetido à eutanásia para interromper o sofrimento.
Além da autuação por maus-tratos, a Defesa Agropecuária também aplicou penalidades pela ausência da Guia de Trânsito Animal (GTA), documento obrigatório para o transporte de animais. Já a Polícia Militar Rodoviária lavrou autos de infração devido às más condições de conservação do veículo utilizado no transporte.
O caso chamou a atenção pela gravidade das condições em que o animal foi encontrado e reforça o alerta das autoridades sobre a importância das denúncias em casos de violência e negligência contra animais.
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