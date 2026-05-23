Uma cena de extrema crueldade contra animal mobilizou equipes da Polícia Ambiental na zona rural de Araçatuba nesta quinta-feira (22). Durante atendimento a uma denúncia de maus-tratos, os policiais localizaram um bovino em situação crítica de saúde sendo transportado dentro de um reboque em condições degradantes.

Segundo informações da ocorrência, o animal apresentava estado caquético — caracterizado por extrema magreza e debilidade física — além de infestação severa de ectoparasitas. O bovino sequer conseguia permanecer em pé devido ao avançado estado de sofrimento.

Diante da gravidade da situação, equipes da Defesa Agropecuária foram acionadas para prestar apoio técnico no local. Após avaliação veterinária, um laudo confirmou oficialmente a prática de maus-tratos contra o animal.