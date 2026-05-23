A Polícia Militar prendeu na noite dessa sexta-feira (22) um homem procurado pela Justiça no bairro Jardim Paulista, em Araçatuba.
Segundo a corporação, os policiais receberam informações sobre um mandado de prisão em aberto e seguiram até o endereço indicado, na rua Santa Luzia. No local, o suspeito foi localizado e abordado pelas equipes.
De acordo com a PM, o homem era procurado pelo crime de lesão corporal.
A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Araçatuba, onde o capturado permaneceu preso à disposição da Justiça.
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