A Polícia Militar prendeu na noite dessa sexta-feira (22) um homem procurado pela Justiça no bairro Jardim Paulista, em Araçatuba.

Segundo a corporação, os policiais receberam informações sobre um mandado de prisão em aberto e seguiram até o endereço indicado, na rua Santa Luzia. No local, o suspeito foi localizado e abordado pelas equipes.

De acordo com a PM, o homem era procurado pelo crime de lesão corporal.