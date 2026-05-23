23 de maio de 2026
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NA CADEIA

Foragido por lesão corporal é capturado em Araçatuba

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/SSP-SP
Homem foi capturado por policiais militares
Homem foi capturado por policiais militares

A Polícia Militar prendeu na noite dessa sexta-feira (22) um homem procurado pela Justiça no bairro Jardim Paulista, em Araçatuba.

Segundo a corporação, os policiais receberam informações sobre um mandado de prisão em aberto e seguiram até o endereço indicado, na rua Santa Luzia. No local, o suspeito foi localizado e abordado pelas equipes.

De acordo com a PM, o homem era procurado pelo crime de lesão corporal.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Araçatuba, onde o capturado permaneceu preso à disposição da Justiça.

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