Um homem foi preso em flagrante na noite dessa sexta-feira (22) por tráfico de drogas e posse irregular de munição em Araçatuba. A prisão ocorreu no bairro Águas Claras, após denúncia de que o morador estaria preparando entorpecentes para comercialização dentro da residência.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram até o imóvel na avenida Padre Ângelo Rudello e encontraram diversos materiais relacionados ao preparo e fracionamento de drogas. Durante as buscas, os policiais localizaram cerca de 250 gramas de pasta base de cocaína escondidas na cozinha da casa.

Além da droga, foram apreendidos dinheiro em espécie, celulares, máquina de cartão, cartões bancários, documentos em nome de terceiros e munições de uso permitido.