A comunicação visual no RH tem um papel crescente na atração de talentos, no engajamento interno e na eficácia de treinamentos corporativos. Com o aumento da digitalização dos processos de gestão de pessoas e a preferência por formatos visuais por parte dos colaboradores, as organizações estão cada vez mais integrando representações gráficas, infográficos, vídeos e dashboards em suas práticas de Recursos Humanos. Este artigo explora dados reais e tendências sobre como a comunicação visual transforma recrutamento, integração e desenvolvimento de equipes.

Por que comunicação visual importa em Recursos Humanos

A comunicação visual é definida como a transmissão de mensagens por meio de elementos visuais como imagens, gráficos e vídeos, facilitando a compreensão de informações complexas e aumentando a retenção do público receptor.

No contexto de RH, essa abordagem é relevante porque: