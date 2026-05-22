A Polícia Civil de Araçatuba prendeu dois homens, de 23 e 25 anos, suspeitos de envolvimento no ataque a tiros que matou Wilson Barbosa Modaneis, de 30 anos, e deixou outras duas pessoas feridas no bairro São Sebastião.

O crime aconteceu na madrugada de domingo (17), na Praça Alan Kardec, e causou grande repercussão pela violência da ação. Além da morte de Wilson, a jovem Natália Cruz Miranda, de 20 anos, foi atingida na cabeça enquanto trabalhava próximo ao local. Ela permanece internada em estado grave na Santa Casa após passar por cirurgia delicada.

Outra vítima, Gabriel Sartori, de 26 anos, também foi baleado durante o atentado e sofreu ferimento na perna.

Os suspeitos foram localizados em uma residência no bairro Jardim do Trevo, durante operação realizada pela Delegacia de Homicídios da DEIC. No imóvel, os policiais apreenderam celulares e materiais que agora serão analisados para auxiliar no esclarecimento da execução.