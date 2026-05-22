A Polícia Civil de Araçatuba prendeu dois homens, de 23 e 25 anos, suspeitos de envolvimento no ataque a tiros que matou Wilson Barbosa Modaneis, de 30 anos, e deixou outras duas pessoas feridas no bairro São Sebastião.
O crime aconteceu na madrugada de domingo (17), na Praça Alan Kardec, e causou grande repercussão pela violência da ação. Além da morte de Wilson, a jovem Natália Cruz Miranda, de 20 anos, foi atingida na cabeça enquanto trabalhava próximo ao local. Ela permanece internada em estado grave na Santa Casa após passar por cirurgia delicada.
Outra vítima, Gabriel Sartori, de 26 anos, também foi baleado durante o atentado e sofreu ferimento na perna.
Os suspeitos foram localizados em uma residência no bairro Jardim do Trevo, durante operação realizada pela Delegacia de Homicídios da DEIC. No imóvel, os policiais apreenderam celulares e materiais que agora serão analisados para auxiliar no esclarecimento da execução.
Após serem apresentados em audiência de custódia, os dois investigados permaneceram presos. Conforme apurado pelas autoridades, Wilson trafegava em uma motocicleta quando foi surpreendido pelos criminosos, que também estavam em uma moto. O passageiro sacou a arma e abriu fogo em direção à vítima.
Wilson foi atingido por diversos disparos e morreu ainda no local, antes da chegada do resgate. Em meio ao ataque, um dos tiros acertou Natália, que estava nas proximidades trabalhando. Equipes do SAMU realizaram o socorro e encaminharam a jovem em estado gravíssimo para a Santa Casa de Araçatuba. Informações médicas apontam que ela sofreu perda de massa encefálica.
Gabriel também acabou ferido pelos disparos, mas não corre risco de morte. Durante o atendimento da ocorrência, policiais militares recolheram cápsulas e projéteis de pistola calibre 9 milímetros espalhados pela praça. O aparelho celular de Wilson também foi apreendido e passará por perícia. A investigação continua para esclarecer a motivação do crime e identificar se outras pessoas participaram da ação criminosa.
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