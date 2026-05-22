A reta final para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 preocupa na região de Araçatuba. Faltando poucos dias para o encerramento do prazo, marcado para a próxima quinta-feira, 29 de maio, milhares de contribuintes ainda não enviaram o documento à Receita Federal.
Em Araçatuba, maior cidade da região e sede da delegacia da Receita Federal, foram entregues até quinta-feira (21) um total de 35.595 declarações. No entanto, a expectativa para este ano é de 55.988 documentos enviados. Isso significa que aproximadamente 36,4% das declarações ainda não foram entregues.
A situação também chama atenção em Birigui, segunda maior cidade da região. Até o momento, o município registrou 17.055 declarações enviadas, enquanto a previsão é de 26.676. Na prática, cerca de 36% dos contribuintes ainda não prestaram contas ao Fisco.
Já em Penápolis, terceira maior cidade da região, o cenário segue semelhante. Foram entregues 10.780 declarações até agora, diante de uma estimativa total de 15.790. O número representa aproximadamente 31,7% de declarações pendentes.
Os dados reforçam um comportamento comum entre os brasileiros: deixar a entrega para os últimos dias. A Receita Federal alerta, porém, que o envio antecipado evita congestionamentos no sistema, além de reduzir riscos de erros e pendências que podem levar o contribuinte à malha fina.
Em todo o país, mais de 29,2 milhões de declarações já haviam sido entregues até a manhã desta sexta-feira (22), segundo balanço divulgado pela Receita Federal. A expectativa nacional é superar os 46 milhões de envios até o encerramento do prazo.
Neste ano, estão obrigadas a declarar as pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima do limite estabelecido pela Receita, além de contribuintes que tiveram rendimentos isentos elevados, operações em bolsa de valores, posse de bens acima do valor estipulado ou atividade rural enquadrada nas regras do órgão federal.
Quem perder o prazo estará sujeito à multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a até 20% do imposto devido. Além da penalidade financeira, o contribuinte pode enfrentar problemas como CPF irregular, dificuldades para financiamentos, emissão de passaporte e acesso a serviços bancários.
A recomendação é que os contribuintes não deixem para a última hora e revisem todas as informações antes do envio definitivo da declaração.
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