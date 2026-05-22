A reta final para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 preocupa na região de Araçatuba. Faltando poucos dias para o encerramento do prazo, marcado para a próxima quinta-feira, 29 de maio, milhares de contribuintes ainda não enviaram o documento à Receita Federal.

Em Araçatuba, maior cidade da região e sede da delegacia da Receita Federal, foram entregues até quinta-feira (21) um total de 35.595 declarações. No entanto, a expectativa para este ano é de 55.988 documentos enviados. Isso significa que aproximadamente 36,4% das declarações ainda não foram entregues.

A situação também chama atenção em Birigui, segunda maior cidade da região. Até o momento, o município registrou 17.055 declarações enviadas, enquanto a previsão é de 26.676. Na prática, cerca de 36% dos contribuintes ainda não prestaram contas ao Fisco.