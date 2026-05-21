A Prefeitura de Araçatuba oficializou a criação do Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático da Guarda Municipal, uma nova estrutura voltada para ações estratégicas, atendimento de ocorrências de alta complexidade e reforço nas operações de segurança pública no município.
A medida foi publicada na edição desta quinta-feira (21) do Diário Oficial e altera dispositivos do decreto municipal que regulamenta os grupamentos especiais da corporação. Com a nova formação, a Guarda Municipal passa a contar com uma equipe preparada para agir em situações emergenciais, operações integradas e atendimentos que exigem resposta rápida e especializada.
Entre as principais funções do grupamento estão o apoio em ações de policiamento e fiscalização de trânsito, gerenciamento de crises, atuação em grandes eventos e atendimento prioritário em casos de violência contra pessoas. A equipe também poderá atuar em conjunto com forças municipais, estaduais e federais, além de prestar suporte à Defesa Civil em situações de calamidade pública e ocorrências de grande porte.
O decreto estabelece ainda que os agentes selecionados deverão passar por treinamentos específicos e contínuos para atuação operacional. Os critérios para ingresso e permanência na equipe incluirão avaliações físicas, técnicas, médicas e capacitações periódicas.
Outra mudança prevista é a adoção de escalas especiais e horários diferenciados, definidos conforme a necessidade operacional da corporação.
Segundo o secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Júlio César dos Santos, a criação do grupamento representa um avanço importante na estrutura da Guarda Municipal.
De acordo com ele, a iniciativa amplia a capacidade de resposta da corporação em ocorrências mais delicadas e fortalece a atuação técnica e estratégica da segurança pública, acompanhando o crescimento da cidade e o aumento das demandas na área.
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