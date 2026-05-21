A Prefeitura de Araçatuba oficializou a criação do Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático da Guarda Municipal, uma nova estrutura voltada para ações estratégicas, atendimento de ocorrências de alta complexidade e reforço nas operações de segurança pública no município.

A medida foi publicada na edição desta quinta-feira (21) do Diário Oficial e altera dispositivos do decreto municipal que regulamenta os grupamentos especiais da corporação. Com a nova formação, a Guarda Municipal passa a contar com uma equipe preparada para agir em situações emergenciais, operações integradas e atendimentos que exigem resposta rápida e especializada.

Entre as principais funções do grupamento estão o apoio em ações de policiamento e fiscalização de trânsito, gerenciamento de crises, atuação em grandes eventos e atendimento prioritário em casos de violência contra pessoas. A equipe também poderá atuar em conjunto com forças municipais, estaduais e federais, além de prestar suporte à Defesa Civil em situações de calamidade pública e ocorrências de grande porte.