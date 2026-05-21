O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Araçatuba está com 24 cães disponíveis para adoção responsável. Todos os animais são saudáveis, castrados e aguardam por novos tutores. Entre eles, estão nove machos adultos, quatro fêmeas adultas e 11 filhotes.
Os interessados em adotar um pet devem comparecer à unidade, localizada na Rua Doutor Luiz de Almeida, 145, no Bairro Paraíso. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Para realizar a adoção é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento com foto e comprovante de residência.
De acordo com o CCZ, muitos dos cães foram resgatados de situações de abandono e maus-tratos. A iniciativa busca garantir proteção, bem-estar e uma nova oportunidade de vida aos animais acolhidos.
A médica veterinária do CCZ, Andresa Xavier Frade Gomes, destacou que os cães passaram por todos os cuidados necessários antes de serem disponibilizados para adoção. Segundo ela, os animais foram vacinados contra a raiva, vermifugados e submetidos a exames para detecção de leishmaniose.
A relação dos animais disponíveis pode ser consultada no portal “Adote um Pet”, mantido pela Prefeitura de Araçatuba. O site também oferece orientações sobre vacinação e posse responsável de cães e gatos.
O órgão ainda reforça que maus-tratos contra animais configuram crime ambiental. Casos de agressão, abandono, falta de alimentação e manutenção dos animais em locais inadequados podem resultar em pena de reclusão, multa e proibição da guarda. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone (18) 3636-1180.
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