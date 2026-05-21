O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Araçatuba está com 24 cães disponíveis para adoção responsável. Todos os animais são saudáveis, castrados e aguardam por novos tutores. Entre eles, estão nove machos adultos, quatro fêmeas adultas e 11 filhotes.

Os interessados em adotar um pet devem comparecer à unidade, localizada na Rua Doutor Luiz de Almeida, 145, no Bairro Paraíso. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Para realizar a adoção é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento com foto e comprovante de residência.

De acordo com o CCZ, muitos dos cães foram resgatados de situações de abandono e maus-tratos. A iniciativa busca garantir proteção, bem-estar e uma nova oportunidade de vida aos animais acolhidos.