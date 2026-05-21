Na noite dessa quarta-feira (20), a Polícia Militar promoveu uma operação integrada de fiscalização de trânsito na Avenida Waldemar Alves, no bairro São Vicente, em Araçatuba. A ação ocorreu em parceria com o Detran-SP e teve como foco principal combater a condução de veículos por motoristas sob efeito de álcool.

Durante a operação, equipes da PM e agentes do Detran-SP realizaram 880 testes do bafômetro em condutores de carros e motocicletas. A fiscalização também contou com a presença da autoridade policial responsável pelo acompanhamento da ação.

Segundo a corporação, houve registros de recusas ao teste do etilômetro, além de diversas autuações administrativas e apreensões de veículos que apresentavam irregularidades. As medidas adotadas reforçam o trabalho preventivo e a fiscalização no trânsito da cidade.