A Secretaria Municipal de Cultura de Araçatuba divulgou a programação oficial do Juninão 2026, que neste ano terá atividades descentralizadas em diferentes regiões da cidade. A proposta é ampliar o acesso da população aos festejos tradicionais por meio de eventos gratuitos realizados em bairros e espaços públicos.
A abertura da programação ocorrerá nos dias 5 e 6 de junho, no Parque Municipal da Fazenda, durante o “Juninão na Fazenda”, promovido em parceria com o Fundo Social de Solidariedade. O evento contará com barracas de comidas típicas administradas por entidades assistenciais, além de apresentações culturais e shows musicais.
Entre as atrações confirmadas, estão apresentações de dança junina com alunos das escolas municipais de Dança e Artes, shows de forró com o Trio Jurubeba, participação do sanfoneiro Alexandre Jesus, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), e apresentação sertaneja da dupla Lucas Gratão & Cristian.
Após a abertura, a programação seguirá em formato itinerante. No dia 12 de junho, as atividades serão realizadas no CEU das Artes, no bairro Jardim Atlântico. Em 20 de junho, o evento ocorrerá no Centro Comunitário do bairro Nossa Senhora Aparecida. O encerramento está marcado para 26 de junho, na Praça João Pessoa.
Além das atrações musicais, a programação inclui oficinas de artesanato, intervenções artísticas e atividades recreativas com personagens do Animania.
Os eventos terão entrada gratuita.
No Parque Municipal da Fazenda, localizado na Avenida Dr. Alcides Fagundes Chagas, 222, no bairro Aviação, a programação será das 19h às 22h30 no dia 5 de junho e das 16h às 22h30 no dia 6.
No CEU das Artes, na Rua Elza Almeida Lemos, 975, no Jardim Atlântico, o evento ocorrerá das 19h às 22h no dia 12.
Já no Centro Comunitário Nossa Senhora Aparecida, na Rua Bauru, 240, a programação também será das 19h às 22h, em 20 de junho.
O encerramento na Praça João Pessoa, na Rua Armando Sales de Oliveira, 25, no Bairro das Bandeiras, acontecerá em 26 de junho, no mesmo horário.
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