A Secretaria Municipal de Cultura de Araçatuba divulgou a programação oficial do Juninão 2026, que neste ano terá atividades descentralizadas em diferentes regiões da cidade. A proposta é ampliar o acesso da população aos festejos tradicionais por meio de eventos gratuitos realizados em bairros e espaços públicos.

A abertura da programação ocorrerá nos dias 5 e 6 de junho, no Parque Municipal da Fazenda, durante o “Juninão na Fazenda”, promovido em parceria com o Fundo Social de Solidariedade. O evento contará com barracas de comidas típicas administradas por entidades assistenciais, além de apresentações culturais e shows musicais.

Entre as atrações confirmadas, estão apresentações de dança junina com alunos das escolas municipais de Dança e Artes, shows de forró com o Trio Jurubeba, participação do sanfoneiro Alexandre Jesus, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), e apresentação sertaneja da dupla Lucas Gratão & Cristian.