A Prefeitura de Araçatuba discutiu com a Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo) obras de mobilidade urbana, acessos rodoviários e melhorias no aeroporto local.
A reunião foi realizada nesta terça-feira (19), com a participação do prefeito Lucas Zanatta, do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Alencar José Colombo Sader, e do secretário de Desenvolvimento Agroindustrial, César Rezek. A comitiva foi recebida pelo diretor-presidente da Artesp, André Isper Rodrigues Barnabé.
Entre os temas tratados estiveram melhorias no aeroporto de Araçatuba, como ampliação do terminal, adequações na pista, expansão da área de estacionamento e implantação de um novo corredor viário ligando o aeroporto à cidade.
Também foram discutidas mudanças nos acessos da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), especialmente nas entradas e saídas do município. Outro ponto citado foi a chegada pela Avenida Brasília, trecho com reclamações sobre fluxo de veículos e dificuldades de mobilidade.
Segundo Alencar Sader, o município busca soluções para problemas que afetam o desenvolvimento econômico da cidade.
“Estamos tratando de obras importantes para o futuro de Araçatuba. Falamos sobre aeroporto, acessos urbanos e melhorias viárias que podem transformar a mobilidade e fortalecer a logística da cidade”, afirmou.
O prefeito Lucas Zanatta disse que há expectativa de investimentos do Estado na infraestrutura local, principalmente no aeroporto.
“A cidade vem crescendo no fluxo de passageiros e hoje já conta com duas companhias aéreas operando com boa taxa de ocupação. Precisamos preparar Araçatuba para esse novo momento e os investimentos no aeroporto são fundamentais”, afirmou.
A previsão apresentada na reunião é que as primeiras melhorias no terminal aeroportuário comecem a partir de 2027, conforme o cronograma previsto no contrato de concessão.
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