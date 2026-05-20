A Prefeitura de Araçatuba discutiu com a Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo) obras de mobilidade urbana, acessos rodoviários e melhorias no aeroporto local.

A reunião foi realizada nesta terça-feira (19), com a participação do prefeito Lucas Zanatta, do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Alencar José Colombo Sader, e do secretário de Desenvolvimento Agroindustrial, César Rezek. A comitiva foi recebida pelo diretor-presidente da Artesp, André Isper Rodrigues Barnabé.

Entre os temas tratados estiveram melhorias no aeroporto de Araçatuba, como ampliação do terminal, adequações na pista, expansão da área de estacionamento e implantação de um novo corredor viário ligando o aeroporto à cidade.