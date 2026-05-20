Araçatuba participou da abertura oficial da 40ª edição do Festival APAS SHOW 2026, evento do setor supermercadista realizado nesta segunda-feira (18), no Expo Center Norte, em São Paulo. A cerimônia reuniu autoridades políticas, empresários e representantes do varejo.
Representaram o município o prefeito Lucas Zanatta, a primeira-dama Priscila Lopes Zanatta e o diretor regional da APAS Araçatuba, Antônio De Vigo.
O evento também contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, além de representantes do setor empresarial e supermercadista.
A regional de Araçatuba levou três caravanas com mais de 130 associados para acompanhar tendências, tecnologias e inovações do varejo alimentar. Empresários da região participaram de palestras, rodadas de negócios e do congresso de gestão realizado durante a feira.
Segundo Antônio De Vigo, o evento é uma oportunidade para ampliar contatos comerciais e conhecer soluções para o setor. “A participação dos associados no Festival APAS SHOW é fundamental para conhecer novas soluções, ampliar networking e trazer inovação para aplicação prática nos supermercados da região”, afirmou.
Em 2025, o setor supermercadista abriu 731 vagas formais de emprego na região, elevando para 12.765 o número de trabalhadores empregados no segmento. A regional da APAS em Araçatuba reúne 522 estabelecimentos em 45 municípios do interior paulista.
Para o prefeito Lucas Zanatta, a presença de Araçatuba no evento mostra a importância econômica do município e o potencial de crescimento do setor supermercadista regional.
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