Araçatuba participou da abertura oficial da 40ª edição do Festival APAS SHOW 2026, evento do setor supermercadista realizado nesta segunda-feira (18), no Expo Center Norte, em São Paulo. A cerimônia reuniu autoridades políticas, empresários e representantes do varejo.

Representaram o município o prefeito Lucas Zanatta, a primeira-dama Priscila Lopes Zanatta e o diretor regional da APAS Araçatuba, Antônio De Vigo.

O evento também contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, além de representantes do setor empresarial e supermercadista.