A Guarda Civil Municipal de Birigui resgatou, na tarde desta terça-feira (19), um cachorro vítima de maus-tratos em uma residência localizada na rua Oswaldo Spinelli, no bairro João Crevelaro. A ocorrência foi atendida após denúncias feitas por moradores da região.

Segundo informações do boletim da GCM, munícipes abordaram diretamente a equipe formada pelo inspetor operacional Lemes e pelo GCM Rafael, relatando que um animal estaria sendo constantemente agredido dentro de uma casa aparentemente abandonada e sem muro.

Durante a averiguação, um homem de 45 anos se apresentou como ocupante do imóvel e informou aos agentes que vive no local há cerca de dois anos. Na residência, os guardas encontraram um cachorro sem raça definida, ainda filhote, de cor preta, em situação considerada precária.