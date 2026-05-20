A Prefeitura de Birigui anunciou a ampliação da Linha 106 do transporte coletivo urbano, que passa a atender também os moradores do bairro Jacarandá a partir desta quarta-feira (20).

Segundo a administração municipal, a mudança busca facilitar o deslocamento da população e ampliar o acesso ao transporte público na região, oferecendo mais praticidade e mobilidade aos usuários do sistema.

Com a alteração no trajeto da linha Colinas/Jardim do Trevo/Jequitibá, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana implantou dois novos pontos de embarque e desembarque. Eles ficam localizados no cruzamento da Rua Alessandra Aparecida Vieira Ferreira com a Avenida Luiz Coalhato e também na Rua Francisco Espósito, na mesma avenida.