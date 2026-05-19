A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Araçatuba realiza nesta quinta-feira (21) um processo seletivo com 15 oportunidades de trabalho para o Auto Posto Manhattan. A seleção será feita no Balcão de Empregos, localizado na Avenida Waldemar Alves, 50, no bairro São Joaquim, das 14h às 16h.

As vagas são destinadas a diferentes funções dentro da empresa. Estão disponíveis cinco oportunidades para frentista/caixa e outras cinco para atendente de conveniência, ambas com exigência de ensino médio completo. Para o cargo de auxiliar administrativo, também com cinco vagas abertas, os candidatos devem possuir ensino superior ou curso específico na área.

Além da remuneração, que será informada durante o processo seletivo, os contratados terão acesso a benefícios como cesta básica, vale-refeição e auxílio odontológico. A carga horária e os demais detalhes sobre as funções também serão apresentados aos participantes no momento da entrevista.