A Polícia Militar recuperou uma bicicleta furtada e apreendeu um adolescente por ato infracional de receptação na noite de segunda-feira (18), em Araçatuba.

A ocorrência foi registrada na rua Aviação, no bairro Santana, após a vítima acionar o telefone 190 e informar que havia visto um indivíduo utilizando a bicicleta levada em um furto ocorrido dias antes.

Com as características do suspeito e do veículo, os policiais iniciaram buscas pela região e conseguiram localizar o adolescente ainda em posse da bicicleta. Ele foi abordado e conduzido junto com a vítima à Central de Polícia Judiciária.