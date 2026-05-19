19 de maio de 2026
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BAIRRO SANTANA

Menor é apreendido com bicicleta furtada em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Vítima reconheceu o veículo durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Santana
Vítima reconheceu o veículo durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Santana

A Polícia Militar recuperou uma bicicleta furtada e apreendeu um adolescente por ato infracional de receptação na noite de segunda-feira (18), em Araçatuba.

A ocorrência foi registrada na rua Aviação, no bairro Santana, após a vítima acionar o telefone 190 e informar que havia visto um indivíduo utilizando a bicicleta levada em um furto ocorrido dias antes.

Com as características do suspeito e do veículo, os policiais iniciaram buscas pela região e conseguiram localizar o adolescente ainda em posse da bicicleta. Ele foi abordado e conduzido junto com a vítima à Central de Polícia Judiciária.

Na delegacia, a autoridade policial registrou boletim de ocorrência por ato infracional de receptação. A bicicleta foi devolvida ao proprietário, enquanto o menor foi liberado sob responsabilidade da mãe.

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