19 de maio de 2026
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JARDIM BRASIL

Homem é executado a tiros em praça de Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Ataque deixou jovem em estado grave e outro homem ferido no Jardim Brasil
Ataque deixou jovem em estado grave e outro homem ferido no Jardim Brasil

Wilson Barbosa Modaneis, de 30 anos, foi executado a tiros na madrugada deste domingo (17) na Praça Alan Kardec, conhecida como “Praças Gêmeas”, no bairro Jardim Brasil, em Araçatuba.

Segundo a polícia, ele seria o alvo principal dos criminosos que chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos.

A vítima foi atingida por vários tiros e morreu ainda no local antes da chegada do socorro.

Durante o ataque, outras duas pessoas também acabaram baleadas. Uma jovem de 20 anos foi atingida na cabeça e socorrida em estado grave. Já um homem de 26 anos sofreu um ferimento em uma das pernas. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das outras vítimas.

Após os disparos, os autores fugiram e, até o momento, não haviam sido identificados. Equipes da Polícia Militar isolaram a área para o trabalho da perícia técnica.

A Polícia Civil acompanhou os levantamentos no local e abriu investigação para identificar os responsáveis pelo crime e esclarecer a motivação do atentado.

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