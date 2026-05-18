Wilson Barbosa Modaneis, de 30 anos, foi executado a tiros na madrugada deste domingo (17) na Praça Alan Kardec, conhecida como “Praças Gêmeas”, no bairro Jardim Brasil, em Araçatuba.
Segundo a polícia, ele seria o alvo principal dos criminosos que chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos.
A vítima foi atingida por vários tiros e morreu ainda no local antes da chegada do socorro.
Durante o ataque, outras duas pessoas também acabaram baleadas. Uma jovem de 20 anos foi atingida na cabeça e socorrida em estado grave. Já um homem de 26 anos sofreu um ferimento em uma das pernas. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das outras vítimas.
Após os disparos, os autores fugiram e, até o momento, não haviam sido identificados. Equipes da Polícia Militar isolaram a área para o trabalho da perícia técnica.
A Polícia Civil acompanhou os levantamentos no local e abriu investigação para identificar os responsáveis pelo crime e esclarecer a motivação do atentado.
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