Wilson Barbosa Modaneis, de 30 anos, foi executado a tiros na madrugada deste domingo (17) na Praça Alan Kardec, conhecida como “Praças Gêmeas”, no bairro Jardim Brasil, em Araçatuba.

Segundo a polícia, ele seria o alvo principal dos criminosos que chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos.

A vítima foi atingida por vários tiros e morreu ainda no local antes da chegada do socorro.