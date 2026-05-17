18 de maio de 2026
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AÇÃO DA PM

Polícia flagra tráfico de crack em comércio de Penápolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Suspeito foi denunciado por venda de drogas e acabou preso com 32 porções de crack prontas para comércio
Suspeito foi denunciado por venda de drogas e acabou preso com 32 porções de crack prontas para comércio

Na madrugada deste domingo (17), a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no bairro Jardim Eldorado, em Penápolis.

De acordo com a corporação, as equipes receberam uma denúncia informando que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes em um estabelecimento localizado na Avenida Mato Grosso. Durante patrulhamento pela região, os policiais localizaram um suspeito com as características repassadas.

Na abordagem, foram apreendidos 32 invólucros de crack já fracionados e preparados para venda. Conforme a PM, o homem admitiu que vendia cada porção pelo valor de R$ 10.

A ocorrência foi encaminhada ao Plantão Policial de Penápolis, onde o suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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