Na madrugada deste domingo (17), a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no bairro Jardim Eldorado, em Penápolis.

De acordo com a corporação, as equipes receberam uma denúncia informando que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes em um estabelecimento localizado na Avenida Mato Grosso. Durante patrulhamento pela região, os policiais localizaram um suspeito com as características repassadas.

Na abordagem, foram apreendidos 32 invólucros de crack já fracionados e preparados para venda. Conforme a PM, o homem admitiu que vendia cada porção pelo valor de R$ 10.