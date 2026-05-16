A Prefeitura de Araçatuba anunciou o adiamento do evento “Doce Praça”, que estava programado para acontecer neste domingo (17), na Praça Getúlio Vargas. A decisão foi tomada após a previsão de instabilidade climática para o fim de semana, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia.
Segundo a administração municipal, a medida busca garantir mais segurança, conforto e melhor estrutura tanto para os expositores quanto para o público esperado no evento. A previsão aponta temperaturas entre 18°C e 22°C, além de períodos de chuva que poderiam comprometer a realização da programação ao ar livre.
A nova data do “Doce Praça” deverá ser divulgada nos próximos dias.
Organizado pelas secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, o projeto foi criado para incentivar a confeitaria artesanal e fortalecer a geração de renda de pequenos produtores da cidade.
O evento, que aconteceria em caráter piloto, reuniria confeiteiros locais, empreendedores previamente inscritos e participantes dos cursos de qualificação promovidos pelo Fundo Social. A proposta inclui a exposição e comercialização de doces, bolos e diversos produtos artesanais produzidos no município.
Além de impulsionar o empreendedorismo e a economia criativa, o “Doce Praça” também pretende estimular a ocupação dos espaços públicos com atividades culturais e comerciais, aproximando a população das ações de desenvolvimento social e econômico realizadas na cidade.
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