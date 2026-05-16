A Prefeitura de Araçatuba anunciou o adiamento do evento “Doce Praça”, que estava programado para acontecer neste domingo (17), na Praça Getúlio Vargas. A decisão foi tomada após a previsão de instabilidade climática para o fim de semana, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia.

Segundo a administração municipal, a medida busca garantir mais segurança, conforto e melhor estrutura tanto para os expositores quanto para o público esperado no evento. A previsão aponta temperaturas entre 18°C e 22°C, além de períodos de chuva que poderiam comprometer a realização da programação ao ar livre.

A nova data do “Doce Praça” deverá ser divulgada nos próximos dias.