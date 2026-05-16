O Governo do Estado de São Paulo anunciou a ampliação da Tabela SUS Paulista para hospitais municipais, em mais uma etapa do programa criado para reforçar o financiamento da saúde pública em todo o estado. O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas durante a Caravana 3D realizada nesta semana na região do ABC Paulista.

Com a nova medida, cerca de R$ 760 milhões deverão ser destinados anualmente para 100 hospitais municipais espalhados em 77 cidades paulistas. A iniciativa busca ampliar a capacidade de atendimento das unidades, reduzir impactos financeiros enfrentados pelos municípios e acelerar procedimentos de média e alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Na região de Araçatuba, um hospital municipal já foi contemplado nesta etapa do programa. A estimativa é de que a unidade possa receber até R$ 38,2 mil por ano, conforme a produção de atendimentos registrada.