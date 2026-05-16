O Governo do Estado de São Paulo anunciou a ampliação da Tabela SUS Paulista para hospitais municipais, em mais uma etapa do programa criado para reforçar o financiamento da saúde pública em todo o estado. O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas durante a Caravana 3D realizada nesta semana na região do ABC Paulista.
Com a nova medida, cerca de R$ 760 milhões deverão ser destinados anualmente para 100 hospitais municipais espalhados em 77 cidades paulistas. A iniciativa busca ampliar a capacidade de atendimento das unidades, reduzir impactos financeiros enfrentados pelos municípios e acelerar procedimentos de média e alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Na região de Araçatuba, um hospital municipal já foi contemplado nesta etapa do programa. A estimativa é de que a unidade possa receber até R$ 38,2 mil por ano, conforme a produção de atendimentos registrada.
A Tabela SUS Paulista foi criada para complementar os valores pagos pelo governo federal aos hospitais conveniados ao SUS. Em alguns procedimentos, o Estado chega a repassar até cinco vezes mais do que a tabela federal, considerada defasada há anos por gestores e entidades da saúde.
Segundo o governo estadual, a ampliação do programa para hospitais municipais representa um novo avanço no fortalecimento da rede pública paulista. Até então, os recursos eram destinados principalmente às Santas Casas e hospitais filantrópicos.
Desde a implantação da iniciativa, em 2024, mais de R$ 9,7 bilhões já foram repassados às instituições de saúde. No mesmo período, o estado contabilizou a abertura e reativação de aproximadamente 8 mil leitos hospitalares, além da realização de mais de 3,5 milhões de cirurgias eletivas — o maior número já registrado na série histórica estadual.
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