14 de maio de 2026
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Guarda Civil de Araçatuba prende homem por dívida de pensão

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Procurado pela Justiça foi localizado pela Guarda Municipal
Procurado pela Justiça foi localizado pela Guarda Municipal

Um homem de 31 anos, procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia, foi preso na tarde dessa quarta-feira, 13, em Araçatuba, após ser abordado pela Guarda Municipal durante patrulhamento no bairro Rosele.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes faziam ronda de rotina nas proximidades dos fundos do cemitério, por volta das 13h10, quando identificaram um veículo acoplado a uma carreta transportando galhos e restos de árvores em uma área conhecida pelo descarte irregular de lixo.

Durante a fiscalização, os agentes orientavam o motorista sobre o descarte correto do material quando decidiram realizar consulta da documentação do abordado.

Mandado era por dívida de pensão alimentícia

Na verificação, os guardas constataram a existência de um mandado de prisão civil em aberto expedido pela 1ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Araçatuba.

A ordem judicial se referia a uma dívida de pensão alimentícia no valor de R$ 109,17, quantia atualizada em abril deste ano.

De acordo com o registro policial, o homem foi informado sobre o mandado e encaminhado ao plantão policial sem necessidade do uso de algemas.

Suspeito aguardará transferência para CDP

Após os procedimentos de praxe, ele permaneceu recolhido em uma cela da delegacia, à disposição da Justiça, aguardando transferência para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Lavínia.

Ainda segundo o boletim, outras duas pessoas que acompanhavam o homem no momento da abordagem foram comunicadas sobre a existência da ordem judicial.

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