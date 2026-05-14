Um homem de 31 anos, procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia, foi preso na tarde dessa quarta-feira, 13, em Araçatuba, após ser abordado pela Guarda Municipal durante patrulhamento no bairro Rosele.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes faziam ronda de rotina nas proximidades dos fundos do cemitério, por volta das 13h10, quando identificaram um veículo acoplado a uma carreta transportando galhos e restos de árvores em uma área conhecida pelo descarte irregular de lixo.

Durante a fiscalização, os agentes orientavam o motorista sobre o descarte correto do material quando decidiram realizar consulta da documentação do abordado.

Mandado era por dívida de pensão alimentícia