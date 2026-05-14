Um homem de 31 anos, procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia, foi preso na tarde dessa quarta-feira, 13, em Araçatuba, após ser abordado pela Guarda Municipal durante patrulhamento no bairro Rosele.
Segundo o boletim de ocorrência, equipes faziam ronda de rotina nas proximidades dos fundos do cemitério, por volta das 13h10, quando identificaram um veículo acoplado a uma carreta transportando galhos e restos de árvores em uma área conhecida pelo descarte irregular de lixo.
Durante a fiscalização, os agentes orientavam o motorista sobre o descarte correto do material quando decidiram realizar consulta da documentação do abordado.
Mandado era por dívida de pensão alimentícia
Na verificação, os guardas constataram a existência de um mandado de prisão civil em aberto expedido pela 1ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Araçatuba.
A ordem judicial se referia a uma dívida de pensão alimentícia no valor de R$ 109,17, quantia atualizada em abril deste ano.
De acordo com o registro policial, o homem foi informado sobre o mandado e encaminhado ao plantão policial sem necessidade do uso de algemas.
Suspeito aguardará transferência para CDP
Após os procedimentos de praxe, ele permaneceu recolhido em uma cela da delegacia, à disposição da Justiça, aguardando transferência para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Lavínia.
Ainda segundo o boletim, outras duas pessoas que acompanhavam o homem no momento da abordagem foram comunicadas sobre a existência da ordem judicial.
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