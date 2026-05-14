Com a chegada das primeiras ondas de frio de 2026, cidades do noroeste paulista registram aumento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), quadro que preocupa autoridades de saúde devido ao avanço das internações e mortes relacionadas a doenças respiratórias.

Levantamento realizado pela Folha da Região, com base em dados oficiais da Secretaria Estadual de Saúde, mostra que Araçatuba contabiliza 50 casos de SRAG neste ano, com incidência de 24,77 registros para cada 100 mil habitantes.

Do total de pacientes diagnosticados, 22 precisaram de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), índice que representa 44% dos casos registrados. O município também confirmou quatro mortes relacionadas à doença.