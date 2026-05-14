Com a chegada das primeiras ondas de frio de 2026, cidades do noroeste paulista registram aumento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), quadro que preocupa autoridades de saúde devido ao avanço das internações e mortes relacionadas a doenças respiratórias.
Levantamento realizado pela Folha da Região, com base em dados oficiais da Secretaria Estadual de Saúde, mostra que Araçatuba contabiliza 50 casos de SRAG neste ano, com incidência de 24,77 registros para cada 100 mil habitantes.
Do total de pacientes diagnosticados, 22 precisaram de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), índice que representa 44% dos casos registrados. O município também confirmou quatro mortes relacionadas à doença.
Os dados apontam maior impacto entre pessoas acima dos 40 anos, faixa etária que concentra a maioria das internações e complicações respiratórias na região.
Em Birigui, segunda maior cidade da Alta Noroeste, foram contabilizados 16 casos em 2026, com incidência de 13,33 registros para cada 100 mil habitantes. Sete pacientes precisaram de internação em UTI, percentual de aproximadamente 43% das ocorrências. O município também apresenta taxa de letalidade de 18%.
Já São José do Rio Preto aparece entre os municípios paulistas com maiores indicadores da doença. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a cidade ocupa a quarta posição no Estado em número de mortes por SRAG e registra 520 casos de doenças respiratórias, ficando em terceiro lugar em volume de notificações.
Sintomas e grupos de risco
De acordo com o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, os principais sintomas da Síndrome Respiratória Aguda Grave incluem febre, tosse persistente, dificuldade para respirar, cansaço intenso, dores no corpo e redução da oxigenação.
Especialistas alertam que idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com doenças crônicas fazem parte do grupo de maior risco para complicações respiratórias durante períodos de temperaturas mais baixas.
Vacinação contra gripe
Com o aumento da circulação de vírus respiratórios, a Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba reforçou a importância da vacinação contra a gripe para os públicos prioritários.
Segundo a Vigilância Epidemiológica, a imunização ajuda a reduzir casos graves, internações e mortes provocadas pela influenza, especialmente durante o período de frio.
A vacina segue disponível para crianças entre seis meses e seis anos incompletos, idosos acima de 60 anos, gestantes, puérperas, profissionais da saúde, professores e pessoas com doenças crônicas, entre outros grupos definidos pelo Ministério da Saúde.
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