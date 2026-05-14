14 de maio de 2026
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ATENÇÃO, SERVIDORES!

Recadastramento obrigatório de servidores começa em julho

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Wesley Pedrosa/FR
Prefeitura de Araçatuba convoca ativos, aposentados e pensionistas para atualização cadastral exigida pelo eSocial e Tribunal de Contas
Prefeitura de Araçatuba convoca ativos, aposentados e pensionistas para atualização cadastral exigida pelo eSocial e Tribunal de Contas

A Prefeitura de Araçatuba realizará entre os dias 1º e 31 de julho o recadastramento obrigatório de servidores e empregados públicos municipais ativos e inativos.

A medida atende exigências do eSocial e do sistema Audesp, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Segundo a portaria publicada pela administração municipal, deverão atualizar os dados os servidores da ativa, aposentados com direito à complementação, funcionários afastados ou cedidos a outros órgãos públicos, além de pensionistas que recebem complementação.

O atendimento será realizado no Departamento de Recursos Humanos, no Paço Municipal, além de pontos de apoio instalados nas secretarias de Assistência Social, Educação, Obras e Serviços Públicos e Segurança.

De acordo com a prefeitura, o objetivo é manter regularizadas as informações funcionais e previdenciárias dos servidores, além de adequar os procedimentos às regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Falta poderá gerar medidas administrativas

A administração municipal informou que o recadastramento é obrigatório.

O não comparecimento poderá resultar em medidas administrativas, incluindo a suspensão temporária dos vencimentos, conforme prevê o Estatuto dos Servidores Municipais.

A prefeitura também anunciou mudanças no procedimento a partir de 2027.

Segundo a administração, o recadastramento passará a ser anual e deverá ser feito sempre no mês de aniversário do servidor.

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