A Prefeitura de Araçatuba realizará entre os dias 1º e 31 de julho o recadastramento obrigatório de servidores e empregados públicos municipais ativos e inativos.

A medida atende exigências do eSocial e do sistema Audesp, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Segundo a portaria publicada pela administração municipal, deverão atualizar os dados os servidores da ativa, aposentados com direito à complementação, funcionários afastados ou cedidos a outros órgãos públicos, além de pensionistas que recebem complementação.