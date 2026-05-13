A dor da perda continua viva na família de Bruna Paiva da Silva. No último dia 27 de abril, completou um ano do grave acidente que tirou a vida da jovem de 26 anos na estrada municipal Caram Rezek, na zona rural de Araçatuba. Enquanto familiares tentam seguir em frente, a sensação é de revolta diante da demora por uma resposta definitiva da Justiça criminal.

Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação civil de José Henrique Brazoloto da Silva, apontado como responsável pelo acidente que também deixou gravemente ferido Reinaldo Luciano Faria Júnior, companheiro de Bruna. A decisão confirmou sentença da 5ª Vara Cível de Araçatuba, que condenou o motorista ao pagamento de R$ 621.279,00 por danos morais e materiais à família.

Além disso, conforme atualização apresentada no processo, o débito já alcançava R$ 747.004,91 em maio de 2026, considerando correção monetária, juros e honorários advocatícios.