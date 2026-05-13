A dor da perda continua viva na família de Bruna Paiva da Silva. No último dia 27 de abril, completou um ano do grave acidente que tirou a vida da jovem de 26 anos na estrada municipal Caram Rezek, na zona rural de Araçatuba. Enquanto familiares tentam seguir em frente, a sensação é de revolta diante da demora por uma resposta definitiva da Justiça criminal.
Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação civil de José Henrique Brazoloto da Silva, apontado como responsável pelo acidente que também deixou gravemente ferido Reinaldo Luciano Faria Júnior, companheiro de Bruna. A decisão confirmou sentença da 5ª Vara Cível de Araçatuba, que condenou o motorista ao pagamento de R$ 621.279,00 por danos morais e materiais à família.
Além disso, conforme atualização apresentada no processo, o débito já alcançava R$ 747.004,91 em maio de 2026, considerando correção monetária, juros e honorários advocatícios.
De acordo com o processo, Bruna estava na garupa da motocicleta conduzida por Reinaldo quando a moto foi atingida frontalmente por uma Chevrolet S10 conduzida pelo réu, que teria invadido a pista contrária. A jovem morreu ainda no local do acidente.
A sentença assinada pelo juiz Marcelo Yukio Misaka apontou que o motorista agiu com “culpa gravíssima”, destacando provas de embriaguez, imprudência e direção perigosa. O magistrado também citou testemunhas que relataram que o veículo trafegava em alta velocidade momentos antes da colisão.
Segundo os autos, latas de cerveja abertas e outras bebidas alcoólicas foram encontradas dentro da caminhonete. O motorista negou embriaguez e alegou ter sido vítima de linchamento após o acidente, justificando a ausência do teste do bafômetro. A versão, porém, foi rejeitada tanto em primeira quanto em segunda instância.
A defesa da família foi conduzida pelos advogados Giovani Aragão e Roberto Fugi, que classificaram a manutenção da condenação como um importante reconhecimento da responsabilidade pelos danos causados.
Mas, apesar da decisão favorável na esfera cível, familiares afirmam que a dor permanece diante da lentidão do processo criminal. O irmão da vítima, Bruno Paiva, de 23 anos, desabafou sobre o sentimento de impotência vivido pela família desde a tragédia.
“Já se passou um ano e a gente continua esperando respostas. Nada vai trazer minha irmã de volta, mas a sensação é de que a Justiça criminal caminha muito devagar. Enquanto nossa família tenta lidar com essa dor todos os dias, seguimos aguardando uma decisão”, afirmou Bruno.
Ele também relembrou o impacto devastador causado pela morte de Bruna.
“A nossa vida mudou completamente naquele dia. Foi uma tragédia que destruiu nossa família. O que a gente espera é que exista responsabilidade e que esse caso não caia no esquecimento”, declarou.
O caso segue aguardando desdobramentos na esfera criminal. Enquanto isso, familiares e amigos continuam cobrando Justiça pela morte precoce de Bruna Paiva da Silva.
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