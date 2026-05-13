O Tribunal do Júri de Araçatuba julga nesta quinta-feira (14), a partir das 9h, Leonardo Rodrigues da Silva, acusado de assassinar Ricardo Alexandre Ribeiro no bairro Jussara, em Araçatuba. A sessão será realizada nas dependências do Fórum da cidade.

O réu responde por homicídio qualificado por motivo torpe. Segundo a denúncia apresentada pelo promotor de Justiça Adelmo Pinho, o crime teria sido motivado por vingança após desavenças antigas envolvendo ameaças e conflitos ligados ao tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, Leonardo confessou o assassinato em depoimento prestado à Polícia Civil. Ele relatou que mantinha uma rivalidade antiga com Ricardo e afirmou que os conflitos começaram após o desaparecimento de um quilo de cocaína, situação que teria provocado ameaças e episódios de violência entre os dois.