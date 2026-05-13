A defesa da influenciadora digital Myllena Fernanda Oliveira Lage de Morais se manifestou publicamente nesta semana após a repercussão envolvendo publicações e debates nas redes sociais relacionados ao nome da jovem.

Em nota assinada pelo advogado Giovanni Rodrigues Terzini, a defesa afirma que Myllena passou a ser alvo de exposições constantes na internet, situação que teria provocado impactos diretos em sua vida pessoal e também em sua atuação profissional.

Segundo o comunicado, diante da repercussão e das publicações consideradas ofensivas, foram adotadas inicialmente medidas extrajudiciais e, posteriormente, ações judiciais. Ainda conforme a defesa, o Poder Judiciário da Comarca de Araçatuba reconheceu os requisitos para concessão de tutela de urgência, determinando a retirada de conteúdos apontados como ofensivos, além da proibição de novas postagens com teor semelhante.