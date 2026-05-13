13 de maio de 2026
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Defesa diz que Justiça mandou retirar posts sobre influenciadora

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Advogado afirma que Myllena Fernanda Oliveira Lage de Morais sofreu exposições nas redes sociais; decisão judicial também proibiu novas publicações com teor semelhante
Advogado afirma que Myllena Fernanda Oliveira Lage de Morais sofreu exposições nas redes sociais; decisão judicial também proibiu novas publicações com teor semelhante

A defesa da influenciadora digital Myllena Fernanda Oliveira Lage de Morais se manifestou publicamente nesta semana após a repercussão envolvendo publicações e debates nas redes sociais relacionados ao nome da jovem.

Em nota assinada pelo advogado Giovanni Rodrigues Terzini, a defesa afirma que Myllena passou a ser alvo de exposições constantes na internet, situação que teria provocado impactos diretos em sua vida pessoal e também em sua atuação profissional.

Segundo o comunicado, diante da repercussão e das publicações consideradas ofensivas, foram adotadas inicialmente medidas extrajudiciais e, posteriormente, ações judiciais. Ainda conforme a defesa, o Poder Judiciário da Comarca de Araçatuba reconheceu os requisitos para concessão de tutela de urgência, determinando a retirada de conteúdos apontados como ofensivos, além da proibição de novas postagens com teor semelhante.

O advogado também destacou que, em nenhum momento, a influenciadora teria incentivado ataques virtuais, mobilizações públicas ou qualquer tipo de exposição envolvendo terceiros. A nota reforça que todas as medidas adotadas foram conduzidas exclusivamente pela via judicial.

Outro ponto abordado pela defesa diz respeito à contratação de profissionais por parte de Myllena. Segundo o comunicado, todos os serviços foram realizados de forma regular, mediante contratos formalizados e identificação dos respectivos profissionais, incluindo registro na OAB, seguindo critérios de boa-fé e confiança técnica.

A defesa afirmou ainda que a influenciadora busca preservar seus direitos de personalidade, sua imagem e sua atividade profissional, mantendo confiança na condução do processo pela Justiça.

Por fim, o advogado informou que, em respeito ao andamento da ação judicial e às partes envolvidas, não haverá novos pronunciamentos sobre o mérito do caso neste momento.

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