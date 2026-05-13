13 de maio de 2026
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Araçatuba registra 442 acidentes com escorpiões em 2026

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Número de ocorrências teve leve queda em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo série histórica divulgada nesta semana
Número de ocorrências teve leve queda em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo série histórica divulgada nesta semana

Dados divulgados pela Secretaria de Saúde nesta semana apontam que Araçatuba registrou 442 acidentes envolvendo picadas de escorpião entre janeiro e o dia 8 de maio deste ano.

No mesmo período do ano passado, foram contabilizados 469 casos. Com base na série histórica, houve redução de aproximadamente 5,7% nas ocorrências em comparação com 2025.

Somente nos primeiros oito dias de maio deste ano, 11 acidentes com escorpiões já foram registrados no município. Durante todo o mês de maio de 2025, foram 81 ocorrências notificadas pelas autoridades de saúde.

Os acidentes com escorpiões costumam provocar sintomas como dor intensa no local da picada, vermelhidão, inchaço e sensação de queimação.

Em casos mais graves, principalmente envolvendo crianças e idosos, também podem ocorrer suor excessivo, vômitos, alterações cardíacas e dificuldade para respirar. A orientação é procurar atendimento médico imediatamente após a picada.

Especialistas alertam para medidas simples que ajudam a evitar a presença dos animais dentro das residências. Entre as recomendações estão manter quintais limpos, evitar acúmulo de entulho, folhas secas, madeiras e lixo.

Também é importante vedar ralos, frestas em paredes e portas, além de sacudir roupas e calçados antes do uso.

O escorpião costuma aparecer com mais frequência em locais escuros, úmidos e com oferta de alimento, como baratas e outros insetos. Por isso, o controle dessas pragas também ajuda na prevenção.

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