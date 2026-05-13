Dados divulgados pela Secretaria de Saúde nesta semana apontam que Araçatuba registrou 442 acidentes envolvendo picadas de escorpião entre janeiro e o dia 8 de maio deste ano.

No mesmo período do ano passado, foram contabilizados 469 casos. Com base na série histórica, houve redução de aproximadamente 5,7% nas ocorrências em comparação com 2025.

Somente nos primeiros oito dias de maio deste ano, 11 acidentes com escorpiões já foram registrados no município. Durante todo o mês de maio de 2025, foram 81 ocorrências notificadas pelas autoridades de saúde.