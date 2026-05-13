Dados divulgados pela Secretaria de Saúde nesta semana apontam que Araçatuba registrou 442 acidentes envolvendo picadas de escorpião entre janeiro e o dia 8 de maio deste ano.
No mesmo período do ano passado, foram contabilizados 469 casos. Com base na série histórica, houve redução de aproximadamente 5,7% nas ocorrências em comparação com 2025.
Somente nos primeiros oito dias de maio deste ano, 11 acidentes com escorpiões já foram registrados no município. Durante todo o mês de maio de 2025, foram 81 ocorrências notificadas pelas autoridades de saúde.
Os acidentes com escorpiões costumam provocar sintomas como dor intensa no local da picada, vermelhidão, inchaço e sensação de queimação.
Em casos mais graves, principalmente envolvendo crianças e idosos, também podem ocorrer suor excessivo, vômitos, alterações cardíacas e dificuldade para respirar. A orientação é procurar atendimento médico imediatamente após a picada.
Especialistas alertam para medidas simples que ajudam a evitar a presença dos animais dentro das residências. Entre as recomendações estão manter quintais limpos, evitar acúmulo de entulho, folhas secas, madeiras e lixo.
Também é importante vedar ralos, frestas em paredes e portas, além de sacudir roupas e calçados antes do uso.
O escorpião costuma aparecer com mais frequência em locais escuros, úmidos e com oferta de alimento, como baratas e outros insetos. Por isso, o controle dessas pragas também ajuda na prevenção.
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