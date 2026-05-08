Os cemitérios municipais de Araçatuba funcionarão em horário especial neste domingo (10), em razão do Dia das Mães. A expectativa é de intenso movimento ao longo do fim de semana, com milhares de pessoas visitando os locais para prestar homenagens às mães falecidas.
De acordo com a Prefeitura, aproximadamente 6 mil visitantes devem passar pelo Cemitério da Saudade, localizado na Avenida Saudade, na Vila Estádio, e pelo Cemitério Recanto de Paz, situado na Rua Wandenkolk, no Bairro Rosele.
Para receber o público, os dois espaços estarão abertos das 6h às 18h no domingo, oferecendo mais comodidade às famílias durante as visitas.
Nos últimos dias, equipes municipais realizaram serviços de limpeza, manutenção e melhorias na estrutura dos cemitérios, preparando os locais para o aumento da circulação de pessoas na data comemorativa.
A administração municipal também informou que a Capela Municipal, instalada na Avenida Prestes Maia, continuará funcionando normalmente em regime de plantão 24 horas.
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