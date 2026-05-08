08 de maio de 2026
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HORÁRIO ESPECIAL

Cemitérios de Araçatuba terão horário ampliado no Dia das Mães

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Prefeitura prevê grande movimento de visitantes neste domingo
Prefeitura prevê grande movimento de visitantes neste domingo

Os cemitérios municipais de Araçatuba funcionarão em horário especial neste domingo (10), em razão do Dia das Mães. A expectativa é de intenso movimento ao longo do fim de semana, com milhares de pessoas visitando os locais para prestar homenagens às mães falecidas.

De acordo com a Prefeitura, aproximadamente 6 mil visitantes devem passar pelo Cemitério da Saudade, localizado na Avenida Saudade, na Vila Estádio, e pelo Cemitério Recanto de Paz, situado na Rua Wandenkolk, no Bairro Rosele.

Para receber o público, os dois espaços estarão abertos das 6h às 18h no domingo, oferecendo mais comodidade às famílias durante as visitas.

Nos últimos dias, equipes municipais realizaram serviços de limpeza, manutenção e melhorias na estrutura dos cemitérios, preparando os locais para o aumento da circulação de pessoas na data comemorativa.

A administração municipal também informou que a Capela Municipal, instalada na Avenida Prestes Maia, continuará funcionando normalmente em regime de plantão 24 horas.

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