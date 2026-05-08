Os cemitérios municipais de Araçatuba funcionarão em horário especial neste domingo (10), em razão do Dia das Mães. A expectativa é de intenso movimento ao longo do fim de semana, com milhares de pessoas visitando os locais para prestar homenagens às mães falecidas.

De acordo com a Prefeitura, aproximadamente 6 mil visitantes devem passar pelo Cemitério da Saudade, localizado na Avenida Saudade, na Vila Estádio, e pelo Cemitério Recanto de Paz, situado na Rua Wandenkolk, no Bairro Rosele.

Para receber o público, os dois espaços estarão abertos das 6h às 18h no domingo, oferecendo mais comodidade às famílias durante as visitas.