A falta do serviço de Zona Azul voltou a gerar questionamentos de comerciantes e motoristas na região central de Araçatuba, principalmente nas proximidades da Santa Casa. Sem o estacionamento rotativo, muitos veículos permanecem estacionados durante todo o dia, reduzindo a rotatividade das vagas e dificultando o acesso de pacientes, acompanhantes e visitantes que precisam utilizar os serviços hospitalares e o comércio da região.

Outro ponto que passou a gerar questionamentos envolve os trailers instalados na praça em frente à Santa Casa. Frequentadores da região alegam que as estruturas acabam ocupando parte do espaço urbano e interferindo na organização do local.

Questionada pela reportagem da Folha da Região sobre a retomada da Zona Azul, a Prefeitura informou que pretende dar continuidade ao processo de concessão e implantação do estacionamento rotativo no município. Segundo a administração, o procedimento aguarda ajustes em um estudo de viabilidade econômico-financeira contratado por meio de empresa especializada.