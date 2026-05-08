08 de maio de 2026
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2 ANOS SEM O SERVIÇO

Futuro da Zona Azul em Araçatuba segue indefinido

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Há tempos sem estacionamento rotativo, Araçatuba enfrenta problemas, enquanto Prefeitura ainda ajusta projeto para nova concessão da Zona Azul
Há tempos sem estacionamento rotativo, Araçatuba enfrenta problemas, enquanto Prefeitura ainda ajusta projeto para nova concessão da Zona Azul

A falta do serviço de Zona Azul voltou a gerar questionamentos de comerciantes e motoristas na região central de Araçatuba, principalmente nas proximidades da Santa Casa. Sem o estacionamento rotativo, muitos veículos permanecem estacionados durante todo o dia, reduzindo a rotatividade das vagas e dificultando o acesso de pacientes, acompanhantes e visitantes que precisam utilizar os serviços hospitalares e o comércio da região.

Outro ponto que passou a gerar questionamentos envolve os trailers instalados na praça em frente à Santa Casa. Frequentadores da região alegam que as estruturas acabam ocupando parte do espaço urbano e interferindo na organização do local.

Questionada pela reportagem da Folha da Região sobre a retomada da Zona Azul, a Prefeitura informou que pretende dar continuidade ao processo de concessão e implantação do estacionamento rotativo no município. Segundo a administração, o procedimento aguarda ajustes em um estudo de viabilidade econômico-financeira contratado por meio de empresa especializada.

Sobre os trailers instalados na Praça da Santa Casa, a Prefeitura afirmou que não houve aumento no número de estruturas existentes no local. Ainda conforme o município, os três trailers atualmente instalados participaram de chamamento público, possuem autorização legal e permissão regular para funcionamento.

A administração municipal também informou que os responsáveis realizam o pagamento da taxa de ocupação de solo ao município. A permanência das estruturas está respaldada por autorização concedida dentro das regras previstas pelo poder público municipal.

Zona Azul

O serviço de Zona Azul em Araçatuba foi encerrado oficialmente em outubro de 2024, após o fim do contrato com a empresa responsável pela operação do sistema. Na época, a Prefeitura informou que o serviço vinha sendo mantido apenas por força de decisão liminar obtida judicialmente pela concessionária anterior.

Já em outubro de 2025, a nova concorrência pública para concessão do estacionamento rotativo acabou suspensa por determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), após questionamentos administrativos e jurídicos apresentados por uma empresa do setor. O projeto original previa contrato de dez anos e manutenção de cerca de 1.700 vagas na cidade, sendo 1.291 delas rotativas e pagas.

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