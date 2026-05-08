A falta do serviço de Zona Azul voltou a gerar questionamentos de comerciantes e motoristas na região central de Araçatuba, principalmente nas proximidades da Santa Casa. Sem o estacionamento rotativo, muitos veículos permanecem estacionados durante todo o dia, reduzindo a rotatividade das vagas e dificultando o acesso de pacientes, acompanhantes e visitantes que precisam utilizar os serviços hospitalares e o comércio da região.
Outro ponto que passou a gerar questionamentos envolve os trailers instalados na praça em frente à Santa Casa. Frequentadores da região alegam que as estruturas acabam ocupando parte do espaço urbano e interferindo na organização do local.
Questionada pela reportagem da Folha da Região sobre a retomada da Zona Azul, a Prefeitura informou que pretende dar continuidade ao processo de concessão e implantação do estacionamento rotativo no município. Segundo a administração, o procedimento aguarda ajustes em um estudo de viabilidade econômico-financeira contratado por meio de empresa especializada.
Sobre os trailers instalados na Praça da Santa Casa, a Prefeitura afirmou que não houve aumento no número de estruturas existentes no local. Ainda conforme o município, os três trailers atualmente instalados participaram de chamamento público, possuem autorização legal e permissão regular para funcionamento.
A administração municipal também informou que os responsáveis realizam o pagamento da taxa de ocupação de solo ao município. A permanência das estruturas está respaldada por autorização concedida dentro das regras previstas pelo poder público municipal.
Zona Azul
O serviço de Zona Azul em Araçatuba foi encerrado oficialmente em outubro de 2024, após o fim do contrato com a empresa responsável pela operação do sistema. Na época, a Prefeitura informou que o serviço vinha sendo mantido apenas por força de decisão liminar obtida judicialmente pela concessionária anterior.
Já em outubro de 2025, a nova concorrência pública para concessão do estacionamento rotativo acabou suspensa por determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), após questionamentos administrativos e jurídicos apresentados por uma empresa do setor. O projeto original previa contrato de dez anos e manutenção de cerca de 1.700 vagas na cidade, sendo 1.291 delas rotativas e pagas.
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