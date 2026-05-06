O Hemocentro de Araçatuba acendeu um alerta preocupante nesta quarta-feira (6): os estoques de sangue estão em nível crítico e já comprometem a capacidade de atendimento a pacientes em hospitais de toda a região.

A situação é considerada delicada para praticamente todos os tipos sanguíneos. Os grupos O negativo, O positivo e A positivo estão muito abaixo do ideal, enquanto o tipo AB negativo simplesmente zerou - cenário que aumenta ainda mais o risco para quem depende de transfusões em casos de urgência e emergência.

De acordo com o médico responsável pela unidade, Gabriel Cortopassi, a participação da população é decisiva neste momento. Cada bolsa coletada pode representar a diferença entre a vida e a morte para pacientes em tratamento.