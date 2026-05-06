O Hemocentro de Araçatuba acendeu um alerta preocupante nesta quarta-feira (6): os estoques de sangue estão em nível crítico e já comprometem a capacidade de atendimento a pacientes em hospitais de toda a região.
A situação é considerada delicada para praticamente todos os tipos sanguíneos. Os grupos O negativo, O positivo e A positivo estão muito abaixo do ideal, enquanto o tipo AB negativo simplesmente zerou - cenário que aumenta ainda mais o risco para quem depende de transfusões em casos de urgência e emergência.
De acordo com o médico responsável pela unidade, Gabriel Cortopassi, a participação da população é decisiva neste momento. Cada bolsa coletada pode representar a diferença entre a vida e a morte para pacientes em tratamento.
“Uma única doação pode salvar até quatro vidas. É um gesto simples, rápido e seguro, mas que tem um impacto enorme dentro dos hospitais”, destacou.
A queda nos estoques pressiona diretamente o atendimento de cirurgias, tratamentos e emergências médicas, tornando ainda mais urgente a mobilização de novos doadores.
Quem pode doar
Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos, desde que estejam em boas condições de saúde. Menores precisam de autorização e acompanhamento de um responsável. A primeira doação deve ocorrer antes dos 60 anos.
Também é necessário:
- Estar bem alimentado no dia;
- Pesar mais de 50 kg (homens) e 51 kg (mulheres);
- Apresentar documento oficial com foto.
Horários de atendimento
As coletas acontecem:
- Segundas e quintas: das 7h30 às 12h30 e das 14h30 às 18h
- Terças, quartas e sextas: das 7h30 às 12h30
- Sábados: das 7h às 11h
O Hemocentro está localizado na avenida Arthur Ferreira da Costa, 330, no bairro Aviação, em Araçatuba.
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