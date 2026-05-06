06 de maio de 2026
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AMEAÇA DE MORTE

Suspeito é preso após invadir casa e ameaçar morador em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Homem foi detido por tentativa de homicídio, após desentendimento anterior
Homem foi detido por tentativa de homicídio, após desentendimento anterior

Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira (6), em Araçatuba, após invadir uma residência e ameaçar o morador com uma faca. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar na rua Dionísio da Costa, localizada no bairro Araçatuba G.

De acordo com as informações apuradas no local, o caso teria sido motivado por um desentendimento ocorrido anteriormente entre os envolvidos. Durante a noite, o suspeito foi até o imóvel da vítima e, armado, passou a fazer ameaças.

As partes foram encaminhadas ao Distrito Policial para registro da ocorrência. O suspeito permaneceu detido por tentativa de homicídio. A faca utilizada na ação não foi apreendida, pois teria sido retirada do local antes da chegada dos policiais.

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