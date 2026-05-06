A Prefeitura de Araçatuba deu andamento a um novo pacote de intervenções urbanas que integra sistemas de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica nos bairros Jardim Etharari e Lago Azul. O investimento total supera R$ 3,5 milhões e tem como objetivo corrigir falhas históricas na infraestrutura local, sobretudo relacionadas ao escoamento de águas pluviais e à ausência de pavimento adequado.
A primeira etapa contempla a execução das obras de drenagem, com processo licitatório já aberto e valor estimado em R$ 1.824.807,96. Desse montante, R$ 990 mil são oriundos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), enquanto R$ 834.807,96 correspondem à contrapartida do orçamento municipal.
Na sequência, está prevista a fase de pavimentação, que abrange a aplicação de aproximadamente 7.991 metros quadrados de revestimento asfáltico, com investimento estimado em R$ 1,7 milhão. A estratégia técnica prevê a execução integrada das etapas, assegurando maior durabilidade ao pavimento e eficiência no desempenho estrutural das vias.
Do ponto de vista técnico, a intervenção prioriza a implantação de sistemas de microdrenagem, fundamentais para a captação e condução adequada das águas pluviais. A estrutura inclui galerias subterrâneas, tubulações e dispositivos de captação, como bocas de lobo, que evitam o acúmulo de água na superfície e reduzem riscos de infiltração e danos ao pavimento.
A ausência desse tipo de sistema compromete diretamente a vida útil do asfalto, favorecendo o surgimento de patologias como trincas, afundamentos e erosões.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.