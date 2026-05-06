A Prefeitura de Araçatuba deu andamento a um novo pacote de intervenções urbanas que integra sistemas de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica nos bairros Jardim Etharari e Lago Azul. O investimento total supera R$ 3,5 milhões e tem como objetivo corrigir falhas históricas na infraestrutura local, sobretudo relacionadas ao escoamento de águas pluviais e à ausência de pavimento adequado.

A primeira etapa contempla a execução das obras de drenagem, com processo licitatório já aberto e valor estimado em R$ 1.824.807,96. Desse montante, R$ 990 mil são oriundos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), enquanto R$ 834.807,96 correspondem à contrapartida do orçamento municipal.

Na sequência, está prevista a fase de pavimentação, que abrange a aplicação de aproximadamente 7.991 metros quadrados de revestimento asfáltico, com investimento estimado em R$ 1,7 milhão. A estratégia técnica prevê a execução integrada das etapas, assegurando maior durabilidade ao pavimento e eficiência no desempenho estrutural das vias.