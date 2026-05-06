O envio das declarações do Imposto de Renda 2026 segue em ritmo gradual nas principais cidades da região de Araçatuba.
Na maior cidade regional, a expectativa é de 55.988 declarações, mas até o dia 5 de maio foram entregues 23.092, pouco mais de 41% do total previsto.
Em Birigui, a segunda maior cidade da região, são esperadas 26.676 declarações, com 10.857 já transmitidas, cerca de 40% da meta. Já em Penápolis, das 15.790 declarações estimadas, 7.097 foram enviadas, o que representa aproximadamente 45% do total esperado.
Em nível nacional, os dados da Receita Federal indicam que quase 19,7 milhões de declarações já foram entregues até o mesmo período. Desse total, cerca de 69% têm direito à restituição, 17% apresentam imposto a pagar e 13% não possuem imposto devido, evidenciando um perfil majoritariamente favorável ao contribuinte até o momento.
Deixar a entrega da declaração para a última hora pode trazer uma série de problemas ao contribuinte. Além do risco de enfrentar instabilidades no sistema devido ao alto volume de acessos próximos ao prazo final, há maiores chances de cometer erros por pressa, o que pode levar à malha fina. Outro ponto crítico é a dificuldade de reunir documentos ou corrigir informações em tempo hábil, o que pode resultar em multas e pendências com o Fisco.
Neste ano, a Receita Federal mantém como obrigatória a declaração para quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 em 2025, além de contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil. Também estão obrigados aqueles que realizaram operações na bolsa de valores, tiveram ganho de capital na venda de bens ou passaram à condição de residente no Brasil durante o ano.
Outra regra importante envolve a atualização de bens e direitos, especialmente com a ampliação do detalhamento exigido na ficha patrimonial. O modelo pré-preenchido segue sendo incentivado, permitindo maior agilidade e redução de erros, assim como a declaração simplificada, que continua disponível para quem optar pelo desconto padrão. O prazo final de entrega permanece no fim de maio, e o contribuinte que perder a data está sujeito a multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido.
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