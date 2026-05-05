A Santa Casa de Araçatuba deu um salto importante em sua estrutura nesta terça-feira (5) com a inauguração do auditório “Dr. Creso Machado Pinto”, um espaço moderno e multifuncional que promete impulsionar atividades acadêmicas, científicas e institucionais dentro do complexo hospitalar.
Viabilizado com investimento de mais de R$ 1,4 milhão do UniSalesiano, o novo ambiente foi projetado para ampliar a capacidade da instituição em promover eventos, treinamentos e ações de educação continuada, especialmente voltadas à formação médica e à Residência.
Segundo o provedor da Santa Casa, Éverton Santos, o espaço representa mais do que uma obra física. “Esse auditório nasce como um ponto de encontro para troca de conhecimento, capacitação e fortalecimento da cultura assistencial do hospital”, destacou.
Estrutura moderna e funcional
Instalado ao lado do Hospital do Rim, o auditório foi estrategicamente posicionado para facilitar o acesso de profissionais, estudantes e público externo. Com arquitetura contemporânea e foco no conforto, o espaço reúne:
- foyer para recepção e convivência;
- plateia com 153 lugares, incluindo acessibilidade;
- palco semicircular;
- camarim e área técnica de som;
- sistema avançado de iluminação e acústica.
Assinado pela arquiteta Gislaine Bianchi, o projeto combina estética e tecnologia para oferecer qualidade em apresentações, aulas e eventos corporativos. “A proposta foi criar um ambiente acolhedor, eficiente e preparado para diferentes demandas, com excelência acústica e visual”, explicou.
O novo espaço reforça a parceria entre a Santa Casa e o UniSalesiano, ampliando a integração entre assistência médica e formação acadêmica. A expectativa é que o auditório se torne referência regional em capacitação profissional e eventos científicos.
Homenagens
O auditório leva o nome do médico Dr. Creso Machado Pinto, uma das figuras mais importantes da história da instituição.
Reconhecido pelo pioneirismo, ele foi responsável pela criação da Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia em 1971, formando gerações de especialistas ao longo de décadas de dedicação à medicina.
Durante a inauguração, também foi apresentada a “Galeria dos Provedores”, um espaço que homenageia os 23 gestores que ajudaram a construir a história da Santa Casa ao longo de quase um século.
A iniciativa faz parte das ações que antecedem o centenário da instituição, previsto para 2027.
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