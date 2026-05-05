A Santa Casa de Araçatuba deu um salto importante em sua estrutura nesta terça-feira (5) com a inauguração do auditório “Dr. Creso Machado Pinto”, um espaço moderno e multifuncional que promete impulsionar atividades acadêmicas, científicas e institucionais dentro do complexo hospitalar.

Viabilizado com investimento de mais de R$ 1,4 milhão do UniSalesiano, o novo ambiente foi projetado para ampliar a capacidade da instituição em promover eventos, treinamentos e ações de educação continuada, especialmente voltadas à formação médica e à Residência.

Segundo o provedor da Santa Casa, Éverton Santos, o espaço representa mais do que uma obra física. “Esse auditório nasce como um ponto de encontro para troca de conhecimento, capacitação e fortalecimento da cultura assistencial do hospital”, destacou.

Estrutura moderna e funcional