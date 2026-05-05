Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (4), no bairro São José, em Araçatuba. A ação foi realizada por equipes da Força Tática durante patrulhamento de rotina na região.

Segundo a Polícia Militar, os agentes avistaram o suspeito na Rua Fundador Paulino Gatto. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir utilizando uma bicicleta, passando por diferentes ruas do bairro. Após um curto acompanhamento, o homem retornou ao ponto inicial, onde acabou sendo abordado.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram cinco pinos de cocaína e R$ 210 em dinheiro. Em seguida, a equipe realizou buscas nas proximidades do local onde o suspeito iniciou a fuga e localizou mais 198 pinos da mesma droga, com características semelhantes às apreendidas anteriormente.