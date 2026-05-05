05 de maio de 2026
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SÃO JOSÉ

Suspeito é preso com mais de 200 pinos de cocaína em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Homem tentou fugir de bicicleta ao notar viatura, mas foi detido pela Força Tática após breve perseguição no bairro São José
Homem tentou fugir de bicicleta ao notar viatura, mas foi detido pela Força Tática após breve perseguição no bairro São José

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (4), no bairro São José, em Araçatuba. A ação foi realizada por equipes da Força Tática durante patrulhamento de rotina na região.

Segundo a Polícia Militar, os agentes avistaram o suspeito na Rua Fundador Paulino Gatto. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir utilizando uma bicicleta, passando por diferentes ruas do bairro. Após um curto acompanhamento, o homem retornou ao ponto inicial, onde acabou sendo abordado.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram cinco pinos de cocaína e R$ 210 em dinheiro. Em seguida, a equipe realizou buscas nas proximidades do local onde o suspeito iniciou a fuga e localizou mais 198 pinos da mesma droga, com características semelhantes às apreendidas anteriormente.

Ao todo, foram recolhidos 203 pinos de cocaína. O homem foi levado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça por tráfico de drogas.

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