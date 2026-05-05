05 de maio de 2026
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DOENÇA PREOCUPA

Araçatuba amplia vacina da dengue e inclui moradores de 59 anos

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência Brasil
Cidade já soma mais de 1,3 mil casos em 2026 e reforça imunização
Cidade já soma mais de 1,3 mil casos em 2026 e reforça imunização

A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba ampliou o público da vacinação contra a dengue essa semana. Moradores com 59 anos já podem receber a dose nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

A estratégia também contempla trabalhadores da saúde que atuam em serviços públicos e privados, além de profissionais da Atenção Primária da rede municipal. O imunizante utilizado nesse grupo é a Butantan-DV, desenvolvida pelo Instituto Butantan, considerada inovadora por ser aplicada em dose única e oferecer proteção contra os quatro tipos do vírus da dengue.

Já para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, segue disponível a vacina Qdenga, que exige duas aplicações com intervalo de três meses para garantir a imunização completa.

As vacinas estão disponíveis de segunda a sexta-feira, na maioria das UBSs, das 7h às 19h. Algumas unidades têm horários diferenciados: Morada dos Nobres e Umuarama 2 funcionam até as 17h, enquanto a unidade do Planalto atende até as 22h. Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação.

O reforço na campanha ocorre em meio ao avanço da doença no município. Araçatuba já contabiliza mais de 1.300 casos confirmados de Dengue em 2026, além de uma morte registrada. Também foram descartados milhares de casos suspeitos, enquanto outros seguem em investigação. Em relação à chikungunya, há centenas de confirmações e dois óbitos.

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