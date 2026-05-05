A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba ampliou o público da vacinação contra a dengue essa semana. Moradores com 59 anos já podem receber a dose nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

A estratégia também contempla trabalhadores da saúde que atuam em serviços públicos e privados, além de profissionais da Atenção Primária da rede municipal. O imunizante utilizado nesse grupo é a Butantan-DV, desenvolvida pelo Instituto Butantan, considerada inovadora por ser aplicada em dose única e oferecer proteção contra os quatro tipos do vírus da dengue.

Já para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, segue disponível a vacina Qdenga, que exige duas aplicações com intervalo de três meses para garantir a imunização completa.