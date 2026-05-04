Uma perseguição policial movimentou a noite de sábado (2) em Araçatuba e terminou com um homem de 46 anos detido, suspeito de dirigir sob efeito de álcool após ignorar uma ordem de parada na rodovia Marechal Rondon.
Segundo o registro da ocorrência, o veículo já vinha sendo acompanhado por equipes da Polícia Militar Rodoviária desde outro trecho da rodovia. Ao passar pela base policial, o condutor desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga, chegando a romper um bloqueio montado na via.
A tentativa de escapar mobilizou diversas viaturas e se estendeu até a área urbana. Durante o trajeto, o motorista acessou a Avenida Brasília e chegou a subir na calçada, colocando pedestres em situação de risco.
A perseguição só terminou quando os policiais conseguiram interceptar o veículo e realizar a abordagem. Apesar da gravidade da situação, nada de ilícito foi encontrado durante a revista.
Ao ser questionado, o homem admitiu ter consumido bebida alcoólica e afirmou que fugiu por medo de ser preso. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro.
Diante da recusa, foi encaminhado à unidade policial, onde a autoridade de plantão determinou a realização de exame de sangue para verificar a presença de álcool no organismo.
Após os procedimentos, o motorista foi liberado, mas deverá responder à Justiça e comparecer quando for intimado.
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