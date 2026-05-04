Uma perseguição policial movimentou a noite de sábado (2) em Araçatuba e terminou com um homem de 46 anos detido, suspeito de dirigir sob efeito de álcool após ignorar uma ordem de parada na rodovia Marechal Rondon.

Segundo o registro da ocorrência, o veículo já vinha sendo acompanhado por equipes da Polícia Militar Rodoviária desde outro trecho da rodovia. Ao passar pela base policial, o condutor desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga, chegando a romper um bloqueio montado na via.

A tentativa de escapar mobilizou diversas viaturas e se estendeu até a área urbana. Durante o trajeto, o motorista acessou a Avenida Brasília e chegou a subir na calçada, colocando pedestres em situação de risco.