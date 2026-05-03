O sociólogo italiano Domênico De Masi, falecido há poucos anos, inventou o termo "ócio criativo", não se trata de preguiça. A ocupação de nosso tempo se dá em três categorias: trabalho (para gerar riqueza), estudo (para gerar conhecimento) e lazer (para gerar bem-estar e alegria).
A tecnologia ampliou o tempo do lazer. Já tivemos época, na revolução industrial, que a jornada de trabalho variava de 12 a 16 horas, começando às 5h da manhã, com 30 minutos para o almoço. Mulheres e crianças trabalhavam intensamente ganhando menos. O patronato sempre foi escravocrata. Atualmente, o lazer tornou-se uma mercadoria, facilitada pelo ócio proporcionada pela tecnologia, mas os patrões usam mais esse ócio do que os empregados. Daí, a proposta da jornada 5x2, para haver uma democratização do descanso.
A jornada mais curta de trabalho agrada as empresas que atuam no lazer, na cultura, no esporte e no turismo. Com a folga, o mercado ficará mais amplo. Neste Primeiro de Maio, a redução de jornada será a pauta mais forte nos discursos dos sindicalistas. Afinal, a condenada preguiça é sinal de corpo cansado, espírito estressado, precisando de ócio.
Trump é Nero?
Não sabemos, temos dúvidas, se Nero de fato incendiou Roma ou foi fruto do acaso e caiu nas costas dele, carrega um fardo histórico. Quando Trump ameaçou com palavras duras em acabar com a raça iraniana, se estava pensando em soltar a bomba atômica sobre o Irã. Corre-se pela internet que Trump pediu ao general o código atômico, mas lhe foi negado. Parece que essa dúvida vai ficar na história da humanidade. Se eu acreditasse em reencarnação, eu diria que Trump é Nero reencarnado, piorado, porque ele quer destruir o mundo.
Livros descartados
Prefeito: Gerson Pessoa (Podemos). Eleito com 75% dos no primeiro turno. Certamente o prefeito não ficou sabendo, há um secretário de Cultura e uma bibliotecária responsável com formação superior. Nisso tudo o que vai arder será o lombo do prefeito.
Em último caso se leva o livro para a reciclagem de papel. Uma forma de não jogar livro no lixo é criar pontos de leitura nos lugares de alta frequência de público pela cidade. As pessoas pegam livros e levam para casa, devolvendo ou não após leitura. Ou também doar seus livros ao ponto. Conforme, as pessoas vão doando livros juntam-se muitos títulos repetidos. Não se pode pôr livros com informações desatualizadas nos pontos de leituras. Livro ultrapassado vai para a reciclagem de papel.
Hélio Consolaro é professor, jornalista e escritor. Foi secretário de Cultura de Araçatuba por oito anos.
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