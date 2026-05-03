O sociólogo italiano Domênico De Masi, falecido há poucos anos, inventou o termo "ócio criativo", não se trata de preguiça. A ocupação de nosso tempo se dá em três categorias: trabalho (para gerar riqueza), estudo (para gerar conhecimento) e lazer (para gerar bem-estar e alegria).

A tecnologia ampliou o tempo do lazer. Já tivemos época, na revolução industrial, que a jornada de trabalho variava de 12 a 16 horas, começando às 5h da manhã, com 30 minutos para o almoço. Mulheres e crianças trabalhavam intensamente ganhando menos. O patronato sempre foi escravocrata. Atualmente, o lazer tornou-se uma mercadoria, facilitada pelo ócio proporcionada pela tecnologia, mas os patrões usam mais esse ócio do que os empregados. Daí, a proposta da jornada 5x2, para haver uma democratização do descanso.

A jornada mais curta de trabalho agrada as empresas que atuam no lazer, na cultura, no esporte e no turismo. Com a folga, o mercado ficará mais amplo. Neste Primeiro de Maio, a redução de jornada será a pauta mais forte nos discursos dos sindicalistas. Afinal, a condenada preguiça é sinal de corpo cansado, espírito estressado, precisando de ócio.

Trump é Nero?