03 de maio de 2026
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Dois procurados são capturados pela PM em Araçatuba e Birigui

Por Wesley Pedrosa | da redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Prisões ocorreram na região durante patrulhamentos
Prisões ocorreram na região durante patrulhamentos

A Polícia Militar capturou dois homens procurados pela Justiça em ocorrências distintas registradas no sábado (2), nas cidades de Araçatuba e Birigui.

Em Araçatuba, a abordagem ocorreu durante patrulhamento pela Rua Fundador Paulino Gatto, no bairro São José. Após consulta ao sistema, os policiais constataram que o homem estava evadido do sistema prisional e ainda tinha pena a cumprir em regime fechado.

Já em Birigui, a captura aconteceu na Rua José Verzegnassi, no bairro Portal da Pérola I. Durante a verificação, a equipe confirmou a existência de um mandado de prisão civil contra o abordado.

Os dois foram encaminhados ao Distrito Policial de suas respectivas cidades e permaneceram presos, à disposição da Justiça.

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