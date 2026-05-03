A Polícia Militar capturou dois homens procurados pela Justiça em ocorrências distintas registradas no sábado (2), nas cidades de Araçatuba e Birigui.

Em Araçatuba, a abordagem ocorreu durante patrulhamento pela Rua Fundador Paulino Gatto, no bairro São José. Após consulta ao sistema, os policiais constataram que o homem estava evadido do sistema prisional e ainda tinha pena a cumprir em regime fechado.

Já em Birigui, a captura aconteceu na Rua José Verzegnassi, no bairro Portal da Pérola I. Durante a verificação, a equipe confirmou a existência de um mandado de prisão civil contra o abordado.