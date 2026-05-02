Um guarda civil municipal aposentado foi preso na tarde de quinta-feira (30) em Araçatuba, suspeito de filmar as partes íntimas de mulheres e crianças em um supermercado.
De acordo com o que foi divugado nesta sexta-feira (1º), o crime ocorreu no bairro Umuarama, onde os seguranças do estabelecimento perceberam a ação do suspeito e imediatamente chamaram a polícia.
Ao chegar no local, os policiais prenderam o homem em flagrante e apreenderam seu celular, que será enviado para perícia. Imagens das câmeras de segurança do supermercado também serão analisadas durante as investigações para verificar o alcance do crime.
O suspeito, cuja identidade não foi divulgada, foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.
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