Um guarda civil municipal aposentado foi preso na tarde de quinta-feira (30) em Araçatuba, suspeito de filmar as partes íntimas de mulheres e crianças em um supermercado.

De acordo com o que foi divugado nesta sexta-feira (1º), o crime ocorreu no bairro Umuarama, onde os seguranças do estabelecimento perceberam a ação do suspeito e imediatamente chamaram a polícia.

Ao chegar no local, os policiais prenderam o homem em flagrante e apreenderam seu celular, que será enviado para perícia. Imagens das câmeras de segurança do supermercado também serão analisadas durante as investigações para verificar o alcance do crime.