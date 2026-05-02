03 de maio de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
NO UMUARAMA

Homem é preso por filmar crianças em supermercado de Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Araçatuba
Suspeito foi flagrado em supermercado e teve celular apreendido
Suspeito foi flagrado em supermercado e teve celular apreendido

Um guarda civil municipal aposentado foi preso na tarde de quinta-feira (30) em Araçatuba, suspeito de filmar as partes íntimas de mulheres e crianças em um supermercado.

De acordo com o que foi divugado nesta sexta-feira (1º), o crime ocorreu no bairro Umuarama, onde os seguranças do estabelecimento perceberam a ação do suspeito e imediatamente chamaram a polícia.

Ao chegar no local, os policiais prenderam o homem em flagrante e apreenderam seu celular, que será enviado para perícia. Imagens das câmeras de segurança do supermercado também serão analisadas durante as investigações para verificar o alcance do crime.

O suspeito, cuja identidade não foi divulgada, foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários