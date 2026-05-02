A 14ª Sessão da Câmara de Araçatuba, marcada para segunda-feira (4), traz uma pauta com nove itens. Entre eles, o projeto de lei, de autoria do Vereador Ícaro Morales, que propõe a criação de um Cadastro Municipal de Pessoas Envolvidas em Maus-Tratos contra Animais.

O projeto visa estabelecer um sistema de registro para monitorar e punir aqueles que cometem crimes de maus-tratos contra animais, buscando fortalecer as políticas de proteção animal e garantir maior transparência na apuração de tais infrações. Este cadastro poderá ajudar na fiscalização e ajudar na responsabilização criminal das pessoas envolvidas.

Outro ponto de destaque é o projeto, de autoria do Vereador João Moreira, que propõe mudanças no Regimento Interno da Câmara, estabelecendo a obrigatoriedade de construção de sarjetões de concreto armado em interseções de vias públicas em novos loteamentos e empreendimentos imobiliários. A proposta busca melhorar a drenagem e evitar problemas com alagamentos em áreas urbanas, alinhando-se a boas práticas de planejamento urbano.