O Hemocentro de Araçatuba, referência para os hospitais das cidades de Araçatuba, Birigui, Penápolis e toda a região, enfrenta uma escassez preocupante de sangue, com destaque para o tipo O negativo, que está com os níveis mais baixos. Esse tipo sanguíneo é considerado o "universal" para doações de sangue, sendo essencial para a realização de transfusões em emergências, especialmente em situações graves.
A falta de sangue no estoque tem gerado preocupações, já que a doação de sangue é crucial para a manutenção dos tratamentos e intervenções cirúrgicas em hospitais da região. O Hemocentro, que também atende a demanda de urgências e emergências, pede a colaboração da população para reverter esse quadro.
Apesar do feriado prolongado do Dia do Trabalho, o Hemocentro de Araçatuba fará um atendimento especial no sábado (2), mantendo suas portas abertas das 7h às 11h para receber as doações e tentar repor os estoques.
Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar ao menos 50 kg (homens) ou 51 kg (mulheres), não estar em jejum e se alimentar normalmente. A primeira doação deve ser feita antes dos 60 anos, e aqueles que estiverem tomando algum medicamento devem apresentar o nome do remédio durante o atendimento. Os doadores precisam levar um documento oficial com foto, como RG ou CNH.
O Hemocentro está localizado na av. Arthur Ferreira da Costa, 330, no bairro Avião, em Araçatuba, e é possível agendar a doação por meio do telefone ou WhatsApp, ligando para (18) 2102-9400 ou (18) 98132-8875.
Os horários de atendimento durante a semana são de segunda e quinta-feira, das 7h30 às 12h30 e das 14h30 às 18h; terça, quarta e sexta-feira, das 7h30 às 12h30; e sábado, das 7h às 11h.
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