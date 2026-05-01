O Hemocentro de Araçatuba, referência para os hospitais das cidades de Araçatuba, Birigui, Penápolis e toda a região, enfrenta uma escassez preocupante de sangue, com destaque para o tipo O negativo, que está com os níveis mais baixos. Esse tipo sanguíneo é considerado o "universal" para doações de sangue, sendo essencial para a realização de transfusões em emergências, especialmente em situações graves.

A falta de sangue no estoque tem gerado preocupações, já que a doação de sangue é crucial para a manutenção dos tratamentos e intervenções cirúrgicas em hospitais da região. O Hemocentro, que também atende a demanda de urgências e emergências, pede a colaboração da população para reverter esse quadro.

Apesar do feriado prolongado do Dia do Trabalho, o Hemocentro de Araçatuba fará um atendimento especial no sábado (2), mantendo suas portas abertas das 7h às 11h para receber as doações e tentar repor os estoques.