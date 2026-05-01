Dois indivíduos foram presos por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (30), em Valparaíso, após uma ação da Polícia Militar no bairro 400 Casas. A abordagem ocorreu durante patrulhamento pela Rua Mário Chichi, quando os policiais perceberam movimentação suspeita.

Ao notar a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram escapar correndo para dentro de uma residência. No entanto, foram rapidamente alcançados e abordados pela equipe policial.

Durante a vistoria no imóvel, os policiais localizaram porções de entorpecentes escondidas, além de dinheiro, aparelhos celulares e materiais comumente utilizados na preparação e comercialização de drogas.