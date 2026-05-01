A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), instaurada na Câmara de Araçatuba para apurar o cumprimento dos princípios constitucionais no acesso à saúde pública municipal, tornou público nessa quarta-feira (29) um relatório preliminar com os primeiros resultados das investigações. A análise abrange a gestão da rede entre os anos de 2017 e 2026.
Formada pelos vereadores João Pedro Pugina (PL), na presidência, Arlindo Araújo (Solidariedade), como relator, e Damião Brito (Rede), como membro, a comissão avaliou um extenso conjunto de documentos. Entre os materiais examinados, estão contratos, aditivos, notificações e dados oficiais relacionados à execução dos serviços de saúde.
Segundo o relatório, há indícios relevantes de baixa efetividade nas políticas públicas do setor, tanto na administração direta quanto nos serviços operados por organizações sociais. O documento aponta que, apesar do aumento significativo de recursos, os resultados não acompanharam o volume de investimentos.
Um dos pontos destacados é a permanência e, em alguns casos, agravamento, de indicadores considerados críticos, como o número de óbitos e a taxa de mortalidade infantil. Esses dados contrastam com o crescimento das despesas na área, que passaram de R$ 115 milhões em 2017 para R$ 259 milhões em 2025, diz o relatório.
Também foi identificada a insuficiência de leitos do Sistema Único de Saúde (SUS), cenário que não acompanha o crescimento populacional nem a demanda regional. O município, que atua como polo de atendimento, enfrenta pressão adicional na rede. A instalação e manutenção dos leitos é de responsabilidade do Governo do Estado de São Paulo.
O relatório ainda menciona falhas na execução de contratos por parte de entidades responsáveis pela gestão de unidades de saúde. Entre os problemas apontados, estão descumprimento de obrigações, inconsistências financeiras e questões operacionais, além de casos que já foram alvo de investigações em nível nacional.
Outro aspecto observado pela CPI é a fragilidade na fiscalização por parte do Poder Público. O documento cita a ausência de medidas mais firmes diante de situações relevantes, incluindo episódios envolvendo óbitos com repercussão social.
De acordo com o relator, os elementos reunidos até agora indicam que a atuação do município tem se concentrado na manutenção dos serviços, sem planejamento estruturado ou políticas capazes de enfrentar desafios históricos da área.
A comissão ressalta que o relatório apresentado é preliminar e não encerra os trabalhos. Novas diligências foram sugeridas, incluindo ampliação da coleta de documentos e realização de oitivas, com o objetivo de aprofundar a apuração e, eventualmente, apontar responsabilidades.
O material já foi encaminhado à presidência da CPI e servirá de base para a definição das próximas etapas. A expectativa é que o relatório final contribua para melhorias efetivas na gestão e na qualidade dos serviços prestados à população.
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