A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), instaurada na Câmara de Araçatuba para apurar o cumprimento dos princípios constitucionais no acesso à saúde pública municipal, tornou público nessa quarta-feira (29) um relatório preliminar com os primeiros resultados das investigações. A análise abrange a gestão da rede entre os anos de 2017 e 2026.

Formada pelos vereadores João Pedro Pugina (PL), na presidência, Arlindo Araújo (Solidariedade), como relator, e Damião Brito (Rede), como membro, a comissão avaliou um extenso conjunto de documentos. Entre os materiais examinados, estão contratos, aditivos, notificações e dados oficiais relacionados à execução dos serviços de saúde.

Segundo o relatório, há indícios relevantes de baixa efetividade nas políticas públicas do setor, tanto na administração direta quanto nos serviços operados por organizações sociais. O documento aponta que, apesar do aumento significativo de recursos, os resultados não acompanharam o volume de investimentos.