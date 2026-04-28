Foi cremado ontem, em cerimônia restrita a familiares, o corpo do professor universitário e sociólogo Pedro Roberto Mineiro Filardi, de 76 anos, que morreu durante a madrugada em um hospital particular de Araçatuba.

Integrante do corpo docente das Faculdades Toledo durante quatro décadas, o conhecido Pedrinho Filardi estava internado havia aproximadamente 15 dias por problemas de saúde que se agravaram após ele contrair uma pneumonia.

Considerado intelectual pelos amigos e as centenas de alunos para os quais lecionou, Filardi havia feito aniversário em 8 de abril. Conforme familiares, ele chegou a apresentar boa recuperação mediante tratamento na unidade de saúde, mas o quadro clínico piorou com a infecção pulmonar.