30 de abril de 2026
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LUTO

Morre em Araçatuba aos 76 anos o professor Pedro Filardi

Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O professor de sociologia Pedro Roberto Mineiro Filardi tinha 76 anos
O professor de sociologia Pedro Roberto Mineiro Filardi tinha 76 anos

Foi cremado ontem, em cerimônia restrita a familiares, o corpo do professor universitário e sociólogo Pedro Roberto Mineiro Filardi, de 76 anos, que morreu durante a madrugada em um hospital particular de Araçatuba. 

Integrante do corpo docente das Faculdades Toledo durante quatro décadas, o conhecido Pedrinho Filardi estava internado havia aproximadamente 15 dias por problemas de saúde que se agravaram após ele contrair uma pneumonia.

Considerado intelectual pelos amigos e as centenas de alunos para os quais lecionou, Filardi havia feito aniversário em 8 de abril. Conforme familiares, ele chegou a apresentar boa recuperação mediante tratamento na unidade de saúde, mas o quadro clínico piorou com a infecção pulmonar.

Era do desejo do professor de sociologia, de acordo com o que foi apurado pela reportagem, que não houvesse velório aberto a visitação. Pedro Filardi deixa a mulher, Eliane, os filhos Cristine e Bruno e os netos Marcelo, Alícia e Luísa.

O sociólogo era também funcionário público estadual. Formou-se em ciências sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1975) e fez mestrado na matéria pela mesma PUC-SP em 2001.

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