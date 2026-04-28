Foi cremado ontem, em cerimônia restrita a familiares, o corpo do professor universitário e sociólogo Pedro Roberto Mineiro Filardi, de 76 anos, que morreu durante a madrugada em um hospital particular de Araçatuba.
Integrante do corpo docente das Faculdades Toledo durante quatro décadas, o conhecido Pedrinho Filardi estava internado havia aproximadamente 15 dias por problemas de saúde que se agravaram após ele contrair uma pneumonia.
Considerado intelectual pelos amigos e as centenas de alunos para os quais lecionou, Filardi havia feito aniversário em 8 de abril. Conforme familiares, ele chegou a apresentar boa recuperação mediante tratamento na unidade de saúde, mas o quadro clínico piorou com a infecção pulmonar.
Era do desejo do professor de sociologia, de acordo com o que foi apurado pela reportagem, que não houvesse velório aberto a visitação. Pedro Filardi deixa a mulher, Eliane, os filhos Cristine e Bruno e os netos Marcelo, Alícia e Luísa.
O sociólogo era também funcionário público estadual. Formou-se em ciências sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1975) e fez mestrado na matéria pela mesma PUC-SP em 2001.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.