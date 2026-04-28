A região administrativa de Araçatuba será contemplada com R$ 4 milhões em maquinário agrícola anunciado pelo governo estadual durante a Agrishow 2026. Ao todo, 14 municípios receberão equipamentos para reforçar a estrutura rural e ampliar a capacidade de atendimento das prefeituras.
Entre as cidades contempladas estão Avanhandava, Bilac, Braúna, Castilho, Glicério, Murutinga do Sul, Nova Independência, Nova Luzitânia, Pereira Barreto, Santo Antônio do Aracanguá, Santópolis do Aguapeí, Sud Mennucci, Turiúba e Valparaíso.
Os equipamentos incluem tratores, retroescavadeiras e outras máquinas destinadas ao apoio das demandas locais no campo. A entrega faz parte do programa Patrulha Rural, da Secretaria de Agricultura, voltado à modernização dos serviços rurais e ao suporte direto aos produtores.
Em todo o Estado, 169 municípios serão beneficiados nesta etapa, dentro de um pacote de R$ 55 milhões. Segundo o governo paulista, desde o início da atual gestão, mais de 340 cidades já foram atendidas, com a entrega de 640 máquinas e investimentos superiores a R$ 240 milhões.
Durante a Agrishow 2026, o estande do Governo de São Paulo também apresentou tecnologias, serviços e políticas públicas voltadas ao produtor rural. A ação busca ampliar a eficiência das prefeituras no atendimento ao campo e fortalecer a produção agropecuária no interior paulista.
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