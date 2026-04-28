A região administrativa de Araçatuba será contemplada com R$ 4 milhões em maquinário agrícola anunciado pelo governo estadual durante a Agrishow 2026. Ao todo, 14 municípios receberão equipamentos para reforçar a estrutura rural e ampliar a capacidade de atendimento das prefeituras.

Entre as cidades contempladas estão Avanhandava, Bilac, Braúna, Castilho, Glicério, Murutinga do Sul, Nova Independência, Nova Luzitânia, Pereira Barreto, Santo Antônio do Aracanguá, Santópolis do Aguapeí, Sud Mennucci, Turiúba e Valparaíso.

Os equipamentos incluem tratores, retroescavadeiras e outras máquinas destinadas ao apoio das demandas locais no campo. A entrega faz parte do programa Patrulha Rural, da Secretaria de Agricultura, voltado à modernização dos serviços rurais e ao suporte direto aos produtores.