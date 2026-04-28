Uma cena de tensão e medo marcou a noite desta segunda-feira (27) em Araçatuba. Um homem de 44 anos foi preso em flagrante após ignorar uma medida protetiva de urgência e voltar a ameaçar de morte a ex-companheira, de 43 anos, no bairro Porto Real.
A ocorrência foi registrada na rua Igor Dourado e Castro, onde equipes da Polícia Militar encontraram o suspeito sentado em frente à residência da vítima, visivelmente embriagado e em atitude intimidadora.
Segundo o relato da mulher, o agressor não apenas descumpriu a ordem judicial que o proibia de se aproximar, como também passou a ameaçar sua vida e a de seus filhos, além de causar danos ao portão da casa.
A vítima apresentou aos policiais a medida protetiva em vigor - documento que deveria garantir sua segurança e impedir qualquer contato do ex-companheiro. No entanto, o histórico do caso revela reincidência: o homem já havia sido preso em outubro de 2025 pelo mesmo tipo de crime.
Mesmo após ter sido colocado em liberdade, ele voltou a perseguir a vítima, demonstrando resistência em aceitar o fim do relacionamento.
Diante das ameaças feitas inclusive na presença da equipe policial, os agentes deram voz de prisão imediata ao suspeito, que foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).
O caso foi registrado como descumprimento de medida protetiva e ameaça pela delegada Caroline Baltes. O homem permanece preso e à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.